Первый этап подходит к концу: полковник запаса ВСУ предположил, когда начнётся деоккупация Крыма

Украина использует различные виды вооружения для нанесения ударов по территории временно оккупированного Крыма. Главная цель этого – — нарушение военной логистики россиян, уничтожение систем ПВО, складов боеприпасов и объектов критической инфраструктуры России. Все это может способствовать изоляции полуострова.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что нынешние удары являются частью многоуровневой операции, первый этап которой уже близится к завершению.

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У Украины есть план в отношении Крыма

Роман Свитан отметил, что в течение последних месяцев продолжается систематическое поражение российской системы ПВО и радиолокационных средств в Крыму. По его словам, именно это позволило украинским силам перейти к применению дронов оперативного уровня на глубину до 150 километров, с использованием как прямого радиоуправления, так и элементов искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что первый этап операции фактически близится к завершению, поскольку уничтожение значительной части ПВО и РЛС открыло возможности для более сложных действий в глубине обороны противника.

Полковник запаса ВСУ о проблемах россиян в Крыму: видео

Кроме того, удары Сил обороны по логистической инфраструктуре, в частности по мостам, соединяющим Крым с материковой частью Украины, имеют огромное значение. Таких переходов около десятка, и они остаются ключевыми для снабжения оккупационных войск.

Но полностью отрезать их невозможно. Даже уничтоженный, допустим, мост через канал через некоторое время будет восстановлен. Не сам мост, но рядом будет восстановлена так называемая временная переправа,

– сказал Свитан.

Отдельно он подчеркнул важность постоянного поражения ключевых переходов в районе Чонгара, Сиваша, Перекопа и Вирменска, а также необходимость контроля понтонных переправ, которые могут появляться в качестве временной замены разрушенных объектов.

Нужно держать под постоянным огневым контролем все мосты, все переходы. Для того, чтобы полностью перерезать логистику и отсечь её, нужно висеть (украинским дронам – 24 Канал) в воздухе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

"Свитан" считает, что эффективное поражение логистики России в Крыму возможно лишь при условии постоянного присутствия значительного количества дронов оперативного уровня, способных непрерывно контролировать ключевые маршруты снабжения.

Стоит добавить, что Силы обороны Украины провели масштабную воздушную атаку на военные и инфраструктурные объекты в оккупированном Крыму. В результате попаданий в Севастополе и нескольких районах полуострова пропало электроснабжение, а также зафиксированы многочисленные пожары в местах дислокации врага. В результате на полуострове обострился топливный кризис и началась паника.