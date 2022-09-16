После ударов в Новофедоровке, растерянность пророссийских людей в Крыму выросла, – Чубаров

Во временно оккупированном Крыму иногда раздаются взрывы на военных объектах россиян. Так, недавно "хлопок" случился на авиабазе оккупантов в Новофедоровке и неподалеку от Джанкоя.

Известно, что там уничтожен мощный склад боеприпасов и военной техники оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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У россиян в Крыму паника и страх

Это привело к некоторой растерянности среди пророссийских людей, которые думают, что находятся в безопасном месте.

– сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

После оккупации Крыма на полуостров переехали многие граждане страны-агрессора, в том числе военнослужащие и работники карательных органов. Русские убеждали себя, что это "вечная русская земля".

"Они были уверены, что под "железной" защитой, а здесь оказалось, что много того, что говорила москва – это блеф. То есть противовоздушной обороны недостаточно, потому что "эти украинцы" достали до российских самолетов и уничтожили их или ударили возле Джанкоя и остановили деятельность железной дороги", – рассказал Чубаров.

У них началась определенная паника и страх и это должно привести к дальнейшим действиям. Они должны дальше выбирать, что им делать,

– отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Полный стрим с Рефатом Чубаровым: смотрите видео

Какая ситуация в оккупированном Крыму: коротко