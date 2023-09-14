Атака по Севастополю: Фейгин предположил, как отреагировали в Кремле

Кремль оказался в неопределенном положении из-за взрывов в Севастополе. Они не знают, как правильно реагировать на такие атаки.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что Россия оказалась в интересном положении в результате ударов по Черноморскому флоту в Севастополе.

Смотрите также Россия проигрывает битву за море. Как ГУР МО возвращали "вышки Бойко" в легендарной спецоперации

Как такие атаки влияют на Кремль

Как отметил Фейгин, в Кремле не знают, как правильно реагировать на такие атаки. Ведь тут они могут признать свою слабость, и подчеркнуть силу Украины и ее оружия.

Кремль не знает, как на это реагировать. Будешь возмущаться – признаешь силу украинского оружия и всего остального. Не признаешь? Ну, это вообще не подойдет. Не выйдет против очевидных вещей и скрыть правду,

– заметил Фейгин.

Смотрите разговор с Марком Фейгиным на ютубе 24 Канала

Скорее всего, Кремль избрал так называемую "среднюю линию". Так они пытаются иметь хотя бы немного менее жалкий вид в результате таких атак.

Атака по Севастополю: коротко

13 сентября около 3 ночи было громко во временно оккупированном Севастополе. Местные насчитали не менее 7 взрывов. Потом оккупанты заявили, что туда залетели беспилотники и крылатые ракеты.

Позже в ГУР МО официально подтвердили атаку по военному объекту в Севастополе. Там удалось существенно повредить корабль и подлодку Черноморского флота.

В сети уже опубликовали спутниковые снимки с этого места. Там, вероятнее всего, попали в подлодку "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".