От взрывов тряслись дома, – Бариев рассказал, как в Крыму реагируют на атаки

Во временно оккупированном Крыму участились случаи "хлопка". Россияне пытаются притворяться якобы все под контролем, но после взрывов усиливают репрессии против украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, добавив, что на полуостров все чаще прилетают ракеты, появляется информация о новых ударах. Это вызывает серьезную обеспокоенность среди оккупационных властей.

Смотрите также "Будет гореть все": в Силах обороны Юга прокомментировали увеличение производства "Непунов"

Россияне усиливают репрессии

Оккупационные власти изо всех сил пытаются скрыть от населения информацию о взрывах или ударах по Крыму. Но понятно, что люди рано или поздно узнают о том, что произошло.

Если упомянуть взрывы в Джанкое, то местные жители вспоминали, что они были очень мощные, от взрывов тряслись дома. Звук был не только от самой ракеты, но и от вооружения, которое там хранили. Впоследствии мы действительно получили информацию, что там были С-400, С-300,

– рассказал Эскендер Бариев.

Относительно преследований, то оккупанты действительно проводят системную работу. В школах пытаются проверять учителей, их телефоны, узнают, кто имеет связи с Украиной. Российские спецслужбы проводят собеседования, разговоры.

"Даже учителя в процессе воспитательной работы пытаются узнать у детей, есть ли у них родственники в Украине и контактируют ли они с ними", – заметил Бариев.

Людей арестовывают и похищают

Если мы проанализируем информацию за первый квартал 2024 года, то здесь отчетливо видим тенденцию усиления репрессий, обысков. Особенно это касается членов Меджлиса. Их задерживают, иногда людей просто вывозят ночью, похищают. Только огласка помогает их освободить.

Также есть другие случаи, когда об аресте человека не сообщают даже родным. Через некоторое время его начинают искать, но силовые структуры не разглашают, где находится задержанный.

"Я хочу обратиться к землякам, потому что они смотрят украинские каналы. Даже если вы не хотите, чтобы мы вслух говорили обо всем этом, то предоставляйте нам информацию и мы будем реагировать по-другому, связываться с международными организациями и структурами", – подчеркнул член Меджлиса крымскотатарского народа.

Как реагируют россияне

Когда в Крыму слышат взрывы, то оккупанты пытаются опровергать эту информацию. Они хотят продемонстрировать "героизм", героизировать так называемых "участников сво", больше информировать о том, какие успехи имеет российская армия.

В идеологическом плане все больше говорят о работе ПВО, обучение, которые проходят на территории Крыма, говорят, что Россия якобы скоро победит и "освободит" Украину. Такую работу проводят системно,

– рассказал Эскендер Бариев.

На телевидении угрожают людям, которые снимают ПВО, публикуют информацию о взрывах Против них возбуждают уголовные дела и задерживают. Таким образом, хотят запугать и заставить к сотрудничеству.

Взрывы в Крыму: актуальные новости