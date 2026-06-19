Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что после ударов по системам ПВО и логистике оккупантов, в частности по мостам на юге и в Крыму, следующей фазой могут стать массированные атаки непосредственно по военным объектам на полуострове.

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Каковы этапы освобождения Крыма

Роман Свитан пояснил, что первым этапом является завоевание превосходства в воздухе путем уничтожения российской системы противовоздушной обороны, включая зенитные комплексы, радары и авиацию. Для этого уже применяются противорадиолокационные средства поражения, в частности ракеты типа HARM.

Военный эксперт о возможностях деоккупации Крыма: видео

Вторым этапом является поражение логистики противника, чтобы сделать невозможным снабжение боеприпасами и техникой. Военный эксперт утверждает, что украинские силы уже наносят удары по транспортной инфраструктуре, в частности на подступах к Крыму.

Интересно. Во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Этот объект является важной логистической артерией для российских войск, поскольку используется для перевозки техники, топлива и других грузов. По данным местных источников, во время атаки прозвучало около 20 взрывов, а после ударов на объекте вспыхнул пожар.

"Следующий этап — это уничтожение логистики противника. Это уже начали", — сказал Свитан.

Третий этап, который, по его мнению, ещё впереди, предусматривает удары по военным объектам в Крыму после ослабления российской ПВО. Речь идёт как о стационарных, так и о мобильных целях, расположение которых известно благодаря разведке.

Год-полтора придётся работать в таком режиме, а затем начнётся наземная операция,

– отметил он.

Он считает, что это может стать заключительной фазой возвращения Крыма под контроль Украины. Такой наземной операцией может заниматься Нацгвардия.

Стоит добавить, что министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал новые удары по временно оккупированному Крыму. По его словам, украинские беспилотники продолжат атаковать важные военные объекты на полуострове, а технологические возможности Сил обороны постоянно растут.