Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що після ударів по системах ППО та логістиці окупантів, зокрема мостах на півдні та в Криму, наступною фазою можуть стати масовані атаки безпосередньо по військових об'єктах на півострові.

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Які етапи звільнення Криму

Роман Світан пояснив, що першим етапом є завоювання переваги в повітрі шляхом знищення російської системи протиповітряної оборони, включно із зенітними комплексами, радарами та авіацією. Для цього вже застосовуються протирадіолокаційні засоби ураження, зокрема ракети типу HARM.

Військовий експерт про можливості деокупації Криму: відео

Другим етапом, є ураження логістики противника, щоб унеможливити постачання боєприпасів і техніки. Військовий експерт стверджує, що українські сили вже завдають ударів по транспортній інфраструктурі, зокрема на підступах до Криму.

Цікаво. У тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал. Цей об'єкт є важливою логістичною артерією для російських військ, оскільки використовується для перевезення техніки, палива та інших вантажів. За даними місцевих джерел, під час атаки пролунало близько 20 вибухів, а після ударів на об'єкті спалахнула пожежа.

"Наступний етап – це знищення логістики противника. Це вже почали", – сказав Світан.

Третій етап, який, на його думку, ще попереду, передбачає удари по військових об’єктах у Криму після послаблення російської ППО. Йдеться як про стаціонарні, так і мобільні цілі, розташування яких відоме завдяки розвідці.

Рік-півтора доведеться в такому режимі працювати, а потім наземна операція,

– висловився він.

Він вважає, що це може стати фінальною фазою повернення Криму під контроль України. Такою наземною операцію може займатися Нацгвардія.

Варто додати, міністр оборони України Михайло Федоров анонсував нові удари по тимчасово окупованому Криму. За його словами, українські безпілотники продовжать атакувати важливі військові об'єкти на півострові, а технологічні можливості Сил оборони постійно зростають.