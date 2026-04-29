Наш план с 2022 года, – эксперт по безопасности раскрыл главную задачу ВСУ в Крыму

Украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам россиян в оккупированном Крыму. Это происходит благодаря тому, что там растут возможности Украины.

Об этом 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, подчеркнув, что, начиная с 2022 года, Украина прицельно охотилась за системами противовоздушной обороны и радиолокационными станциями в Крыму. Это привело к последствиям, которыми сегодня Киев пользуется.

Читайте также Россия имеет 3 тайные одинаковые базы в Крыму, на Ладоге и Белом море: почему они испугали экспертов

Каких целей Украина пытается добиться в Крыму?

Жмайло отметил, что из-за атак Сил обороны Украины, противовоздушная оборона над оккупированным полуостровом сосредоточена преимущественно в его восточной части – в районе Керчи. Она должна прикрывать именно Крымский мост.

Обратите внимание! Спецподразделение СБУ "Альфа" осуществило 25 апреля успешную спецоперацию в оккупированном Крыму, поразив военно-морскую базу Черноморского флота России и аэродром "Бельбек". Украинские беспилотники ударили по трем военным кораблям – БДК "Ямал" и "Фильченков" и кораблю-разведчику "Иван Хурс", истребителю МиГ-31, а также по учебному центру "Лукомка", штабу радиотехнической разведки сил ПВО, РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", технико-эксплуатационной части аэродрома "Бельбек"

Соответственно, другие участки в Крыму остаются обнаженными, и там есть очень много дыр. Украина уже прокладывала по тем направлениям ряд воздушных маршрутов. Кроме того, по его словам, использует наши надводные платформы, которые служат взлетной площадкой для украинских дронов.

Мы проводим комплексную операцию по демилитаризации Крыма. А то, что россияне вынуждены использовать свои БДК, несмотря на риски, это свидетельствует о том, что логистика у них действительно усложнена. Потому что суммарно эти корабли могут перевозить грузы около 1500 тонн. Также россияне используют Крымский мост для скрытой логистики – маскируют под гражданские грузы перевозки, в частности личного состава,

– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности.

Кроме того, из последних поражений в Крыму – самолет МиГ-31 и многие другие важные объекты.

Поэтому главная задача на оккупированном полуострове, как отметил он, – окончательно заблокировать логистику из Крыма. И когда удастся этого достичь, Украине можно будет перенести свои силы на южные маршруты.

Нужно стараться максимально перекрывать этот сухопутный коридор, который россияне выгрызли в Крым, и таким образом обескровливать возможности группировки войск "Днепр", которая держит оборону, начиная от Херсона и выше по устью Днепра. А также группировка, которое базируется, в частности в районе западнее этих коридоров. Это наш план, который остается неизменным с 2022 года,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Поэтому с военной точки зрения, если бы речь шла о деоккупации Крыма, это был бы более простой процесс, чем деоккупация Донбасса или Луганской области. Поэтому Украина, как заметил он, продолжает эту работу. И это свидетельство того, что каждый такой удар еще больше обескровливает противовоздушную оборону в Крыму.

Украина продолжает наносить удары по Крыму: как это происходит?

Ночью 28 апреля в результате дроновой атаки на оккупированный полуостров была поражена база размещения российких оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Раньше под ударами в Крыму находились военные корабли России – БДК "Ямал" и "Азов" и еще один военный корабль неустановленного типа. Также, вероятно, был поражен противодиверсионный катер проекта 21980 "Граченок". В результате атаки был поврежден блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

Авиационный эксперт Константин Криволап заметил, что Украина нанесла масштабные поражения по всей системе прикрытия россиян на Крымском полуострове. Было ликвидировано около 400 объектов, в том числе командные пункты и около 120 радаров. По данным украинской стороны, речь идет об уничтожении более 5 тысяч элементов российской ПВО. Поэтому Криволап считает, что вскоре пребывание в Крыму российских военных станет фактически невозможным.