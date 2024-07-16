Журналисты подсчитали, сколько военных объектов России в Крыму атаковали с начала лета
Источник:"Крым.Реалии"
Взрывы в Крыму раздаются регулярно. Несмотря на заявления российской пропаганды о "работе" ПВО, более 10 объектов были поражены.
Только в июне под атакой Вооруженных Сил Украины оказались российский буксир проекта 498 "Сатурн", или "Протей" на Панском озере.
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Что известно об атакованных объектах в Крыму
Согласно карте пораженных российских военных объектов в Крыму, с начала июня украинские силы нанесли не менее 13 ударов по объектам вооруженных сил России,
– заявили журналисты.
Они отметили, что с июня 2024 года ВСУ поразили:
- по меньшей мере 3 дивизиона ЗРК С-300,
- 4 установки ЗРК С-400,
- 3 установки радиолокационные станции.
Также украинские военные атаковали военный объект возле села Мичуриновка. Кроме того, атаки Украины вызвали пожары на полигонах в Витино и в районе мыса Чауда, а также поражение склада с боеприпасами в Балаклавском районе.
Аналитики американского института изучения войны писали, что ВСУ атаковали объекты России в Крыму, чтобы ослабить противовоздушную оборону России перед получением истребителей F-16.
Кстати, в ночь на 15 июля во временно оккупированном Крыму также раздавались взрывы. В частности, их слышали в районе мыса Фиолент. Вероятно, прилетело в воинскую часть радиоэлектронной разведки Черноморского флота России.