Журналисты подсчитали, сколько военных объектов России в Крыму атаковали с начала лета

Взрывы в Крыму раздаются регулярно. Несмотря на заявления российской пропаганды о "работе" ПВО, более 10 объектов были поражены.

Только в июне под атакой Вооруженных Сил Украины оказались российский буксир проекта 498 "Сатурн", или "Протей" на Панском озере.

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Что известно об атакованных объектах в Крыму

Согласно карте пораженных российских военных объектов в Крыму, с начала июня украинские силы нанесли не менее 13 ударов по объектам вооруженных сил России,

– заявили журналисты.

Они отметили, что с июня 2024 года ВСУ поразили:

по меньшей мере 3 дивизиона ЗРК С-300,

4 установки ЗРК С-400,

3 установки радиолокационные станции.

Также украинские военные атаковали военный объект возле села Мичуриновка. Кроме того, атаки Украины вызвали пожары на полигонах в Витино и в районе мыса Чауда, а также поражение склада с боеприпасами в Балаклавском районе.

Аналитики американского института изучения войны писали, что ВСУ атаковали объекты России в Крыму, чтобы ослабить противовоздушную оборону России перед получением истребителей F-16.

Кстати, в ночь на 15 июля во временно оккупированном Крыму также раздавались взрывы. В частности, их слышали в районе мыса Фиолент. Вероятно, прилетело в воинскую часть радиоэлектронной разведки Черноморского флота России.