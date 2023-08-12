Это была спецоперация СБУ: 17 дронов ночью атаковали базу россиян возле Евпатории

12 августа 2023, 22:25
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Недавние взрывы во временно оккупированном Крыму, кадры которых распространялись соцсетями, оказались спецоперацией украинских спецслужб. В СБУ поделились подробностями.

Взрывы, раздававшиеся во временно оккупированном Крыму в ночь на 12 августа, были спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом 24 Каналу рассказали источники в СБУ.

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Подробности взрывов в Крыму

Как рассказали наши источники, СБУ и организовала те "хлопки". 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от Евпатории. Военная контрразведка СБУ мощно отработала по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.

В настоящее время устанавливается точный масштаб повреждений. Предварительно россияне потеряли десятки солдат убитыми и ранеными. Также в результате "хлопков" повреждено множество вражеской техники.

Что известно о базе россиян у Евпатории

Напомним, ранее соцсети писали о "хлопках" в районе поселка Новоозерное. Так, телеграм-канал "Крымский ветер" цитировал очевидцев и выкладывал сделанные свидетелями кадры. Местные жители слышали, как летали дроны и работала ПВО российских оккупантов.

У Новоозерного российские захватчики развернули базу перед началом полномасштабного вторжения их страны-агрессорки в Украину. На временно оккупированной территории россияне создали 943 Центр обеспечения мобилизационного развертывания и разместили немало техники.

К слову, так называемая оккупационная администрация не объявляла тревогу.

На кадрах можно услышать беспилотники и взрывы, а также увидеть, как российские военные пытаются сбить дроны. Осторожно, на видео может быть нецензурная лексика на русском!

Возле Новоозерного раздавались мощные взрывы: видео из соцсетей
 

 

Атака СБУ на базу российских оккупантов: видео из соцсетей
 

 

Наши спецслужбы устроили оккупантам "хлопок": видео из соцсетей
 

 

В районе Евпатории было громко: видео из соцсетей
 

 

Еще кадры атаки на базу оккупантов: видео из соцсетей
 

Регулярные "хлопки" в Крыму не дает покоя оккупантам

  • На территории временно оккупированного полуострова и вокруг него постоянно что-то взрывается. Недавно снова было громко возле незаконно построенного Крымского моста.
  • После этих взрывов над переправой появились столбы дыма. Украинские интернет-пользователи отреагировали на этот "дымовой занавес" разнообразными шутками и мемами.
  • Также после этих "хлопков" в соцсетях появились кадры работы вражеской ПВО. Очевидцы также опубликовали в интернете местоположение российской техники.
Автор: Петро Залива