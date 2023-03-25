Сезон точно не будет туристическим, – полковник ВСУ о "хлопке" в Крыму

На территории временно оккупированного полуострова все чаще раздаются взрывы. Они являются своеобразным свидетельством того, что российским оккупационным властям пора упаковывать чемоданы.

Об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт, полковник ВСУ. По его словам, "хлопок" в Крыму появляется в нужных местах.

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Что ждет Крым

Владислав Селезнев подчеркнул, что некоторые россияне уже купили летние путевки на отдых в Крыму. Очевидно, они сильно поторопились.

Каким будет сезон в Крыму? Он будет адский. Будет ли он туристическим? Нет, он не будет туристическим,

– метко подметил он.

По его мнению, ситуация на полуострове достаточно сложная.

"И не зря президент Украины Владимир Зеленский до сих пор, обращая к жителям Крыма, каждый раз подчеркивает: "Друзья, осторожно, держитесь чем дальше от военных объектов российских оккупантов, потому что "хлопок" будет и дальше встречаться достаточно часто", – убежден он.

Военный эксперт рассказал, что война за Крым будет продолжаться. Конечно, в первую очередь будет освобождена Запорожская и Херсонская области. Впрочем, сомнений о возможности возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины нет.

Владислав Селезнев рассказал, каким в Крыму будет сезон благодаря ВСУ: смотрите видео

Россияне в панике

Селезнев добавил, что в Крыму пока достаточно жарко. Речь идет о последних 5 "хлопках", которые расцвели на территории Севастополя и на месте базирования военных летчиков в районе Бельбека. Впрочем, россияне не спешат комментировать инциденты.

То ли таким образом местные власти пытаются успокоить местных жителей или есть другие причины для того, но в последнее время значительно оживился тот же "хлопок". Она происходит и днем, и ночью, и в воздухе, и в акватории Севастопольской бухты.

– объяснил он.

По мнению военного эксперта, хотя дроны-камикадзе и ударные дроны не имеют маркировок. Впрочем, все понимают, что с их помощью работают украинские силы обороны.

"Если хлопок случается, то он направлен именно на то, чтобы максимально лишить боевых возможностей как корабли, так и объекты инфраструктуры, обеспечивающие деятельность тех же кораблей", – отметил он, намекая на Черноморский флот РФ.

К тому же некоторые успехи уже есть.

Оккупантам спокойствие только снится

Селезнев сообщил, что "хлопок" на железнодорожной станции Джанкой связан с перемещением грузов логистического толка для нужд российского войска.

"То, что это значительно ослабляет военный потенциал Черноморского флота РФ – это действительно отличная новость", – убежден он.

По его словам, "хлопок" и дальше будет приходить в гости в Крым регулярно и эффективно. Сами россияне к этому уже готовятся.

Местные гауляйтеры, представители оккупационных властей, понимая, что Крым под их контролем не на долго, начинают распродавать свое имущество и отправляться чем дальше от Крыма на территорию РФ,

– заметил он.

Селезнев пояснил, что российская пропаганда постоянно распространяет месседжи о том, что со дня на день российская армия перейдет в наступление и освободит от господства Украины как минимум всю левую часть. Впрочем, только люди с критическим мышлением, которых в России и так немного, понимают, что это только фантазии.

"Хлопок" в Крыму: что известно