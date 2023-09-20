План сдерживания и мести: удары по Крыму могут стать более массированными

Хороших новостей из временно оккупированного Крыма становится все больше. "Бавовна" туда наведывается почти каждый день. Продолжается постепенное уничтожение вражеских ресурсов в Крыму и дальше может становиться горячее.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала предположил, что дальше удары по военным объектам в Крыму могут приобретать более массированный характер. Таким образом, Украина будет уничтожать все то, что Россия незаконно разместила на полуострове.

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Постепенно уничтожаем врага

Утром 20 сентября в Севастополе раздались мощные взрывы. В Главном управлении разведки подтвердили ракетную атаку по местам расположения российской техники на временно оккупированном полуострове.

Думаю, это продолжение многоходовой операции, проводимой нашими ГУР, СБУ и Вооруженными силами. Она заключается в последовательном уничтожении "глаз" российской ПВО,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Сначала россиян выгнали из Змеиного, лишили их возможности оттуда контролировать акваторию Черного моря. Затем была проведена гениальная спецоперация на "вышках Бойко", оттуда демонтировали ретрансляторы. Таким образом, еще больше уменьшили "видимость" для оккупантов в акватории Черного моря.

"Уничтожаем "глаза" россиян и способность их систем ПВО защищать Черноморский флот и многочисленные военные базы. Думаю, закономерным продолжением этого есть более массированные удары дронами и ракетами всего того, что незаконно расположено в Крыму", – отметил политтехнолог.

Вероятно, эта тенденция будет только усиливаться в ближайшее время. Россияне физически не могут перетащить новые С-400, также недавно уничтоженные в Крыму.

Борис Тизенгаузен об украинских операциях в Крыму: смотрите видео

План "сдерживания и возмездия"

Кроме того, перед оккупантами стоит дилемма, сколько кораблей выводить в сторону Новороссийска для защиты бухты и сколько оставить возле Крыма.

Для нас это хорошо, потому что чем меньше в Крыму кораблей, тем меньше вероятность, что будут запускать с акватории Черного моря "Калибры". К тому же недавно мы "минуснули" подлодку "Ростов-на-Дону" – носителя "Калибров",

– заметил Тизенгаузен.

Кстати, недавно глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что если россияне начнут бить по объектам украинской энергоструктуры – Украина будет готовить план "сдерживания и возмездия".

"Сдерживание, я так понимаю, это об уничтожении тех же носителей – кораблей, подлодок и самолетов. А возмездие – это то, что прилетит россиянам в ответ. Великолепный план", – подытожил политтехнолог.

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