Грохот на Кубани: ГУР поразили ракетную бригаду России, которая обстреливала гражданских украинцев
- 26 декабря 2025 года на въезде в 47-ю ракетную бригаду ВС России в Краснодарском крае прогремел взрыв, организованный ГУР МО Украины.
- В результате взрыва загорелся военный КАМАЗ, перевозивший личный состав, что привело к потерям среди российских военнослужащих.
Утром 26 декабря 2025 года в Кореновске Краснодарского края произошел взрыв возле места дислокации 47-й ракетной бригады вооруженных сил России. ГУР МО Украины нанесло удар по технике и личному составу оккупантов.
Бригада оккупантов участвовала в обстрелах мирного населения Украины. Об этом пишет 24 Канал с сообщением на ГУР МО Украины.
Смотрите также Десятки дронов "берут в кольцо" Москву: аэропорты позакрывались
Что известно об уничтожении оккупантов?
Взрыв прогремел утром 26 декабря 2025 года на подъезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады. В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав бригады. Российские военнослужащие понесли потери.
Обратите внимание! 47-я ракетная бригада вооруженных сил России участвовала в ракетных ударах по территории Украины и в военных преступлениях против мирного населения.
Уничтожение КАМАЗа и российских оккупантов: смотрите видео
Поражение вражеских объектов на территории России
Ночью 2 января беспилотники атаковали Самарскую область России, в частности город Новокуйбышевск. Под ударом могли быть два нефтеперерабатывающих завода, Новокуйбышевский и Куйбышевский, в небе было слышно более 10 взрывов.
Вечером 3 января в Подмосковье слышали взрывы. Из-за угрозы дронов аэропорты Внуково и Жуковский закрыли. Также росСМИ пишут, что обломки сбитого беспилотника упали в районе базы отдыха "Ветро Вилладж" в Новой Москве. Возгорания не произошло.
"Птицы Мадьяра" в ночь на 1 января 2026 года нанесли удар по десяти военным и инфраструктурным объектам на территории России и оккупированных территориях. Пораженные объекты включают НПЗ, нефтебазы, радиолокационные станции и пункты сосредоточения противника в различных регионах.