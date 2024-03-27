В Курске целый район остался без света из-за "хлопков": момент попал на видео

Жители Курска сообщили, что в одном из районов пропал свет после взрывов. Забавно, но аварийные бригады "не знали", что произошло. Сейчас свет вернули. В Белгороде также раздавались взрывы.

Из-за недавней массированной атаки по Украине без света остался Харьков. Россияне погрузили город в темноту, энергетики восстанавливают снабжение. Харьковчан просят меньше пользоваться бойлерами и очень осторожно – лифтом.

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Что произошло в Курске

В городе исчез свет в районе КЗТЗ. Некоторые пользователи писали, что видели и слышали вспышки и взрывы перед этим.

На видео, обнародованном в сети, заметно, как район остается без электричества. Вывеска на магазине мигает, а затем выключается. Уличное освещение также гаснет.

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Коммунальщики сказали, что аварийные бригады "выехали на место для определения причины отключения электроснабжения". Что интересно, вместе со светом исчезла и вода, ведь "авария" повлияла и на работу насосов.

Что такое район КЖТЗ в Курске

Название микрорайона КЗТЗ расшифровывается как "Курский завод тракторных запчастей". Завод создали в 1940-х годах, он занимал площадь в три гектара и был одним из крупнейших в СССР по производству деталей к тракторам и сельхозмашинам.

Рабочий городок вокруг него появился позже. Завод давал рабочие места, но портил экологию.

В 1990-е предприятие перестало работать, сейчас в его здании расположен гипермаркет "Лента" – именно его видно в ролике.

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Накануне Россия обстреляла Харьков и другие города