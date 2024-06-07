Много военных и техника: журналист показал, куда могло прилететь в Луганске

В оккупированном Луганске прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилетах". "Неизвестные" ракеты могли поразить военный объект россиян.

Утром 7 июня в сети появились кадры, на котором зафиксировано попадание по здания в Луганске. Местные жители рассказывают, что слышали взрывы, а пророссийские телеграммы рассказывают о ракетной атаке на оккупированный город и о якобы всех "сбитых" целях.

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Между тем в сети предполагают, что прилететь могло по военной базе. Журналист и блогер Денис Казанский опубликовал спутниковые снимки, которые подтверждают эти предположения.

Украина могла поразить военную базу оккупантов / Фото Денис Казанский

Спутниковые снимки военной базы в Луганске, куда попали ракеты. На них видно российскую военную технику. Внутри было много личного состава,

– написал блогер.

Удар по военному объекту в Луганске / Фото Денис Казанский

Оккупационные власти в Луганске сообщают, что по городу было выпущено не менее 6 ATACMS.

Также пропагандисты жалуются на "прилеты" по жилым домам и более 20 пострадавших.

Как отметил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, спутниковые снимки ярко свидетельствуют, что удары были нанесены именно по военным объектам Луганска, а поврежденная гражданская инфраструктура – очередное следствие неудачливой работы российской ПВО.

Последствия работы вражеской ПВО в Луганске / Фото соцсети

Отметим, что представители движения "Атеш" сообщают также о прилете по нефтебазе в Луганске.

Россияне жалуются не неспокойную ночь

В ночь на 7 июня на оккупированном полуострове раздавались взрывы. А уже на утро оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО ночью якобы уничтожили 11 БпЛА над Крымом, 8 – над Азовским морем. Кроме этого, там отметили, что еще 6 дронов сбили над Кубанью, 2 – над Белгородской областью и один над Ростовской.

В общем противник заявляет о 28 сбитых беспилотниках. О жертвах или разрушениях не сообщается.