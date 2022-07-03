Коллаборант в Мелитополе смехотворно заявил, что их ПВО перенаправила ракеты от домов

Российские захватчики в панике из-за удара ВСУ по военной базе во временно оккупированном Мелитополе. Коллаборанты сеют дезинформацию и делают смехотворные заявления об "успехе" ПВО.

Коллаборанты признали, что удар был только по военным объектам

Так называемый "заместитель МВД Запорожской области" Алексей Селиванов заявил, что обстрел Мелитополя – это попытка запугать местных жителей. По его словам, по Мелитополю якобы нанесли удар из ракетных систем залпового огня большой дальности.

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Как пишут местные СМИ, коллаборант признал, что ракеты прилетели исключительно по военным целям, которые россияне разместили на аэродроме.

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий тоже высказался об обстреле. Он сказал, что украинские военные якобы хотели нанести удар по жилым домам. Однако предатель не смог даже придумать причину такого обстрела.

Балицкий и другие ставленники Кремля долго не выходили с заявлениями об обстреле. Теперь же гауляйтер придумал, что противовоздушная оборона спасла жилые дома и ракеты упали в районе аэродрома.



Гауляйтер Балицкий прокомментировал обстрел Мелитополя / Скриншот

Что известно о взрывах в Мелитополе

В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по одной из четырех военных баз российских оккупантов в Мелитополе. Сообщалось, что украинские силы нанесли более 30 ударов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отмечал, что Россия пытается обвинить Украину в обстреле гражданских, однако это неправда. По его словам, украинские силы наносят удары только по военным объектам оккупантов.

В утреннем обращении Иван Федоров также заявил, что ожидается большое количество людей, которые будут просить об эвакуации после взрывов. Он рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе до сих пор остается около 60 – 70 тысяч человек.

Следует добавить, что прилет по военной базе оккупантов – это не единственная беда, которая произошла с россиянами в Мелитополе. В субботу, 2 июля, источники 24 канала в спецслужбах информировали о том, что в Мелитополе перевернулось российское бронепоезд. Инцидент произошел между Мелитополем и населенным пунктом Фруктово.

Иван Федоров утром 3 июля подтвердил информацию. Он рассказал, что российское бронепоезд перевернулось и до сих пор остается в таком положении.

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