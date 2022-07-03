Колаборанти визнали, що удар був тільки по військових об'єктах

Так званий "заступник МВС Запорізької області" Олексій Селіванов заявив, що обстріл Мелітополя – це спроба залякати місцевих жителів. За його словами, по Мелітополю буцімто завдали удару з ракетних систем залпового вогню великої дальності.

До теми В окупованому Мелітополі чули вибухи в районі аеродрому, де базуються росіяни

Як пишуть місцеві ЗМІ, колаборант визнав, що ракети прилетіли винятково по військових цілях, які росіяни розмістили на аеродромі.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький теж висловився щодо обстрілу. Він сказав, що українські військові буцімто хотіли завдати удару по житлових будинках. Однак зрадник не спромігся навіть видумати причину такого обстрілу.

Балицький та інші ставленики Кремля тривалий час не виходили із заявами про обстріл. Тепер же гауляйтер придумав, що буцімто протиповітряна оборона врятувала житлові будинки й ракети впали в районі аеродрому.



Гауляйтер Балицький прокоментував обстріл Мелітополя / Скриншот

Що відомо про вибухи в Мелітополі

У ніч проти 3 липня Збройні Сили України завдали удару по одній з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі. Повідомлялося, що українські сили завдали понад 30 ударів.

Мер Мелітополя Іван Федоров наголошував, що Росія намагається звинуватити Україну в обстрілі цивільних, однак це неправда. За його словами, українські сили завдають ударів тільки по військових об'єктах окупантів.

У ранковому зверненні Іван Федоров також заявив, що очікується велика кількість людей, які проситимуть про евакуацію після вибухів. Він розповів, що в тимчасово окуповано Мелітополі досі залишається близько 60 – 70 тисяч людей.

Слід додати, що приліт по військовій базі окупантів – це не єдина халепа, яка сталася з росіянами в Мелітополі. У суботу, 2 липня, джерела 24 каналу у спецслужбах інформували про те, що в Мелітополі перекинувся російський бронепотяг. Інцидент стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.

Іван Федоров зранку 3 липня підтвердив інформацію. Він розповів, що російський бронепотяг перекинувся і досі залишається у такому положенні.

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