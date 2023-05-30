В Мелитополе вблизи военной базы россиян поднялся черный дым: взрывы слышали весь город

К вечеру вторника, 30 мая, во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Они были настолько мощными, что их слышал весь город.

После взрывов жители Мелитополя увидели густой черный дым, поднимавшийся высоко вверх. По словам мэра Ивана Федорова, его зафиксировали на западном выезде из Мелитополя.

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Где прогремели взрывы

Следует заметить, что именно в этой части города располагается оккупированный россиянами завод "Автоцветлит". Его, по словам главы Мелитополя, враг превратил в военную базу.



Где прогремел взрыв / Карта с телеграм-канала Ивана Федорова

Отметим, что в телеграм-канале "Бердянск Сегодня" сообщили о двух взрывах также в районе северного въезда в город. Более того, черный дым мелитопольцы наблюдают и в промзоне в районе Коховского шоссе.

Предварительно завод автоцветлит, и на аэродроме,

– сообщили в телеграм-канале.