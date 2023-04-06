В Мелитополе раздавались мощные взрывы: в "Атеше" рассказали о "прожарке" российских офицеров
Источник:Иван Федоров
В оккупированном Мелитополе снова громко. В городе прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Жители говорят о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и окрестных селах.
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Вероятно, пострадали офицеры российской армии
Мэр пообещал впоследствии рассказать подробности.
Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" раскрыло небольшие детали "хлопка" в Мелитополе.
Агенты движения сообщают, что офицеров армии России серьезно поджарили
Мощный "хлопок" в Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе ночью было очень громко. По предварительным данным, взрывалась враждебная база россиян, расположенная в районе захваченного аэродрома.
В городе прогремели сразу несколько мощных взрывов. Как стало известно впоследствии, у врагов взрывалась "многострадальная" база в районе захваченного аэродрома. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Россияне, уже по традиции, сразу закричали об "удачной работе ПВО", убеждая, что все под контролем. Однако одновременно отправили в сторону аэродрома кареты скорых пособий.
Попадание в склады с оружием
- Не успели оккупанты досчитать утренние потери, как около 19:00 5 апреля громкие взрывы прогремели в Молочанском районе и Токмаке. А чуть раньше – вблизи поселка Мирное, которое находится в Мелитопольском районе.
- Утром было "громко" в северной части Мелитополя. Как отмечают, "гремело" именно в тех местах, куда противник недавно стянул очередную партию своего вооружения
- Речь идет о районе близ пресловутого аэродрома и локомотивном депо Мелитополя. Там россияне строят линии оборонительных сооружений.