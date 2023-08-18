"Пусть долетит до Кремля": как россияне реагируют на утреннюю атаку по Москве

В российской столице утром 18 августа раздались взрывы. Граждане страны-агрессорки в соцсетях демонстрируют весь спектр эмоций, на который только способны.

После новой атаки беспилотников на "Москву-сити" россияне в соцсетях традиционно начали писать об "успешной" работе ПВО "незначительные" разрушения и, конечно же, требовать нанести ответный удар. Как россияне реагируют на взрывы в их столице – разбирался 24 Канал.

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Россияне охотно рассказывают о моменте взрыва

В сеть попало видео, где жители России радостно делятся подробностями ночной атаки. Девушка, видевшая момент взрыва, с улыбкой на лице рассказывает, что думала, что взрывают их "башню".

Ночью она "встречала рассвет" и успела снять первые секунды после атаки.

Россияне рассказывают о моменте удара по Москве: смотрите видео

Еще один очевидец этого события работал в заведении и успел понаблюдать за перемещением беспилотника по Кутузовскому проспекту. По его словам, "птичка" была небольшой – 1,5 на 1,5 метра.

Еще одна москвичка записала видео, где рассказала, что идет на место взрыва.

"Такой взрыв был", – удивленно говорит она.

Кроме этого, россиянка отмечает, что до этого не верила, что "Москву-сити" бомбили, однако в этот раз она решила в этом убедиться.

Очевидно, она делает это для того, чтобы ее подписчикам было интересно наблюдать за ней. Таким образом москвичка "делает контент".

Россиянка идет на место прилета в Москве: смотрите видео

Прилет близ "Москва-сити" 18 августа стал настоящей звездой соцсетей. Его успела снять еще одна компания ребят, которые, вероятно, просто гуляли.

За кадром слышны потрясенные выкрики россиян и то, как они недоверчиво переспрашивают: "Какой "бабах"?"

Москвичи не верят, что слышат взрыв: смотрите видео

Требуют убить всех украинцев и ударить по Киеву

Граждане государства-агрессорки не отличаются оригинальностью, поэтому в ответ на этот взрыв, как и на все предыдущие, они потребовали уничтожить Украину, убить всех украинцев и уравнять с землей украинские мирные города.

Очевидно, что жертвы российской пропаганды не знают, что именно этим их государство и занимается на территории Украины.

"Сравнять с землей Киев и Харьков, чтобы не было желания запустить еще", "Может, по Банковой слегка?" ,"Очередная жалкая попытка хххлев наср*ти нам под дверь. Ждем взрывов в укрорейхе", "Снова порты сегодня в вечернем сериале о бомбардировке Украины будут", "Такие новости за*бали уже, когда будем читать о капитуляции х*хляндии ?!" – пример комментариев таких "незнающих" россиян.

В то же время в российских телеграмм-каналах в комментариях под потами о взрывах в Москве собралась когорта недовольных россиян, прекрасно повторяющих свои типичные реакции, но так же у них наконец-то возникают правильные вопросы.



Скриншот из российского телеграмм-канала / Фото 24 Канала

Также россиянам непонятно, как дроны могут долетать до самого центра столицы, ведь, казалось, именно она должна быть защищена как можно лучше.



Скриншот из российского телеграмм-канала / Фото 24 Канала

Между прочим жителей страны-агрессорки интересует, как эти дроны пересекают границы. Российские СМИ заявляют, что удар 18 августа нанесла именно Украина, однако каким образом украинский дрон пролетел тысячи километров в центр столицы России и не был замечен? Этот вопрос возникает и у россиян.



Скриншот из российского телеграмм-канала / Фото 24 Канала

Однако в ответ на этот вопрос отвечают опять же они сами. Среди россиян нашлись те, кто выразил идею, что дроны улетают не с украинской территории, а с территории России.



Скриншот из российского телеграмм-канала / Фото 24 Канала

Не обошлось и без разговоров о ядерном ударе. Помимо традиционных заявлений о том, что "с Киевом не нужно церемониться", были и заявления о том, что "пусть украинцы ударят по Кремлю".

По мнению россиян, тогда их президент-диктатор отреагирует на это и, наконец, использует ядерное оружие.



Скриншот из российского телеграмм-канала / Фото 24 Канала

Также среди "гениальных" идей, которые высказали жители России, – ударить по Дании и Норвегии. Почему по ним автор комментария не аргументировал.



Скриншот из российского телеграмм-канала / Фото 24 Канала

Кроме того, жители других регионов России заявляют о взрывах и там и возмущаются, что о них молчат.



Скриншот из российского телеграмм-канала / Фото 24 Канала

В Москве 18 августа раздались взрывы: главное