Круглые глаза и давай убегать: чего стоит российский "патриотизм" после атак Москвы

Взрывы в столичном бизнес-центре могут ударить по Путину как гаранту стабильности и безопасности России. Сами же россияне до сих пор ссылаются на пропагандистские штампы, но не готовы подкреплять свою веру действиями.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, взрывы в Москве помогут россиянам понять реальное положение их страны в этой войне.

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Чего можно добиться взрывами в России

Зеленский сказал очень правильные слова. Это проверенная историей истина: если страна начинает войну, считая себя непобедимой, то, наконец, война возвращается на ее территорию.

"Россияне же считают, что "специальная военная операция" идет где-то далеко от них и что Украина едва держится и вскоре они победят. А когда начнутся взрывы в Москве и других крупных городах, до них очень медленно, но начнет доходить, что война продолжается", – рассказал Гетман.

Сейчас россияне все еще рассказывают свой бред о том, что весь мир напал, а они защищаются. Вряд ли от взрывов в российских городах они перестанут думать иначе, но паническое настроение и недоверие к своему руководству у них усилятся.

"Нам не нужно, чтобы россияне начали массово переходить на нашу сторону. Достаточно, чтобы они перестали поддерживать действия своей власти", – убежден военный эксперт.

Готовы ли россияне воплощать лозунги в жизнь

Показательным, по мнению Гетьмана, можно считать репортаж одного из российских журналистов, который спрашивал респондентов, на что они готовы ради родины. В ответ начали раздаваться шаблонные "деды воевали", "я бы отдал свою жизнь", "я бы пошел на НАТО".

На это журналист отвечал предложением записать этих людей в первую очередь мобилизации, чтобы они могли воплотить свои слова в действительности. После этого предложения все респонденты испуганно убегали, и только один признал, что не готов воевать.

Алексей Гетьман о том, повлияют ли на россиян взрывы в Москве: смотрите видео

Что известно о взрывах в Москве