Ракетный удар по Николаеву: по меньшей мере трое погибших, среди которых ребенок

Во второй половине дня 19 июля россияне ударили по Николаеву авиационными ракетами. Снаряд попал по жилой застройке. Есть пострадавшие.

Сначала отмечалось, что в результате обстрела Николаева погиб по меньшей мере один гражданский человек и есть раненые. Впоследствии количество жертв возросло. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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Трагедия в Николаеве

По состоянию на 18:13 известно о по меньшей мере трех погибших, из которых – один ребенок. Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" пишет, что речь идет о мальчике 10 лет. Он принял на себя самую большую часть ракеты, не успел добежать до подъезда. Предварительно, враг мог ударить ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе.

Незадолго до 17:00 на Николаевщине объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. Уже в 17:10 Воздушные силы рассказали, что ракета находится над Николаевской областью и призвали жителей областного центра укрыться в укрытиях. Впоследствии в городе прогремел взрыв.

Мониторинговые каналы писали, что оккупанты выпустили по Николаеву две управляемые авиационные ракеты. Позже Сенкевич сказал, что произошел прилет по жилому району. Кроме жертв и раненых, есть повреждения жилого сектора. Другой прилет случился за городом.

Напомним, что утром оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Чугуева.

Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик.

Предварительно, враг нанес удары по городу двумя ракетами "Искандер-М".