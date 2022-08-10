россия получила сильную оплеуху, – военный эксперт о 9 уничтоженных самолетах возле Саков
В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. россияне начали паниковать и сразу менять свои версии события.
Заместитель министра обороны Анна Маляр иронически посоветовала захватчикам соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в запрещенных местах . Вместе с тем недооценивать противника не стоит. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.
Внимание В Воздушных силах подтвердили потерю 9 российских самолетов вблизи Саков
По его словам, у врага есть еще достаточно противовоздушной обороны. Кроме этого, россияне внимательно следят за каждым нашим словом и обязательно используют даже малейшую информацию о взрывах в Крыму против нас.
Но на самом деле то, что произошло в Крыму – событие невероятно большого, без преувеличения, геополитического порядка, а также социального среза,
– считает Черник.
Пощечина россии
Более того, потеря россиянами 9 воздушных судов – оказала огромное влияние на оккупантов, и не только военных.
"Они наконец-то почувствовали эту трагедию на себе. Пусть этих окурков падает на объекты военной инфраструктуры в Крыму как можно больше", – добавил он.
Кроме того, это существенная и болезненная потеря для российской армии. Черник считает, что "россия получила сильную оплеуху" и в психологическом аспекте. Однако не стоит забывать, что у врага есть еще много авиации.Напомним. "Саки" – это военный аэродром в украинском Крыму, где оккупанты располагали самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.
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Взрывы в Новофедоровке: главное
- 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму раздались взрывы.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства заявил о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки. В общем, версий было море.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.
- В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов вблизи Саков.
- Также кафиры говорят, что возросло количество пострадавших в результате взрывов в Крыму. Раньше в минобороны россии утверждали, мол, никто не пострадал.