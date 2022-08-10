россия получила сильную оплеуху, – военный эксперт о 9 уничтоженных самолетах возле Саков

В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. россияне начали паниковать и сразу менять свои версии события.

Заместитель министра обороны Анна Маляр иронически посоветовала захватчикам соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в запрещенных местах . Вместе с тем недооценивать противника не стоит. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

Внимание В Воздушных силах подтвердили потерю 9 российских самолетов вблизи Саков

По его словам, у врага есть еще достаточно противовоздушной обороны. Кроме этого, россияне внимательно следят за каждым нашим словом и обязательно используют даже малейшую информацию о взрывах в Крыму против нас.

Но на самом деле то, что произошло в Крыму – событие невероятно большого, без преувеличения, геополитического порядка, а также социального среза,

– считает Черник.

Пощечина россии

Более того, потеря россиянами 9 воздушных судов – оказала огромное влияние на оккупантов, и не только военных.

"Они наконец-то почувствовали эту трагедию на себе. Пусть этих окурков падает на объекты военной инфраструктуры в Крыму как можно больше", – добавил он.

Кроме того, это существенная и болезненная потеря для российской армии. Черник считает, что "россия получила сильную оплеуху" и в психологическом аспекте. Однако не стоит забывать, что у врага есть еще много авиации.

Только посмотрите – на авиабазе в Крыму минуло 9 самолетов россиян: смотрите видео

Взрывы в Новофедоровке: главное

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму раздались взрывы.

Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства заявил о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки. В общем, версий было море.

Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.

В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов вблизи Саков.

Также кафиры говорят, что возросло количество пострадавших в результате взрывов в Крыму. Раньше в минобороны россии утверждали, мол, никто не пострадал.

"Саки" – это военный аэродром в украинском Крыму, где оккупанты располагали самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.