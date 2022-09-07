Утренний "хлопок" в Новой Каховке и возле ГЭС: оккупанты включили сирену

Во временно оккупированной Новой Каховке утром 7 сентября раздались сирены. Над Днепром и ГЭС поднялся густой дым.

Местные телеграм-каналы сообщили о 3 "прилетах". Официальной информации о "хлопке" пока нет, пишет 24 канал.

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На кадрах с места происшествия видно, что дым поднимается в 3 местах. "Хлопок" якобы был в районе соседнего поселка Казацкое. Российские оккупанты даже объявили в городе воздушную тревогу.

В Новой Каховке сообщили о "хлопке": видео

У оккупантов нет покоя в Новой Каховке

В Новой Каховке часто сообщают о "хлопке". Вечером 5 сентября в городе также было шумно. В этот вечер взрывы услышали во многих населенных пунктах на юге Украины. В частности, в Чернобаевке и Бериславском районе Херсонской области, а также в Снигиревке на Николаевщине.

Еще в середине августа депутат Херсонского облсовета и военный теробороны Сергей Хлань говорил, что из Новой Каховки сделали "вторую Чернобаевку". Российские военные стянули в оккупированный город большое количество оружия и тяжелой техники, а ВСУ по ним изрядно "отработали".

Последние новости о контрнаступлении ВСУ на юге

Украинские бойцы активно уничтожают врага на юге. В течение 6 сентября наша авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. В результате успешных действий ВСУ враг потерял:

83 военных,

5 танков,

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",

3 пушки"Гиацинт-Б",

3 единицы автобронетехники.

Кроме того, ВСУ "приземлили" штурмовик Су-25, а также беспилотник типа "Орлан". Также известно, что захватчики лишились 3 складов с боеприпасами.

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