Атака на пригород Одессы: реактивный дрон попал в почтовое отделение, двое раненых

Российские войска цинично провели атаку реактивным беспилотником на почтовое отделение, расположенное в торговом центре в пригороде Одессы. В результате вражеского обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Каковы последствия российской атаки?

Российские военные в очередной раз провели атаку на Одессу беспилотниками. Около 14:09 в городе прогремели мощные взрывы.

Впоследствии появилась информация, что оккупанты провели атаку реактивным беспилотником на почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.

В ОГА отметили, что, к сожалению, в результате удара пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также наблюдатели сообщали, что один из БПЛА совершил атаку на "Эпицентр"

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Когда еще Россия наносила удары по Одессе?

Утром 16 августа Россия нанесла удар по Белгород-Днестровску. В результате вражеского обстрела повреждены дома. По предварительным данным, к сожалению, один человек пострадал.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 15 августа в результате ночной атаки российских беспилотников был поврежден промышленный объект. На местах ударов возникли пожары, по предварительным данным, люди не пострадали.

В Одесской области 13 августа российский беспилотник вновь нанес удар по тепловозу Укрзализныци. Атака произошла на том же участке, где утром вражеский дрон поразил пассажирский локомотив.