Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки російської атаки?

Російські військові вкотре атакували Одесу безпілотниками. Близько 14:09 у місті прогриміли потужні вибухи.

Згодом з'явилася інформація, що окупанти атакували реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси.

В ОВА зазначили, що, на жаль, внаслідок удару постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу.

Також монітори повідомляли, що один із БпЛА атакував Епіцентр

Увага! Нецензурна лексика! Дрони атакували Одесу: дивіться відео

Коли ще Росія завдала ударів по Одесі?

Росія вранці 16 серпня завдала удару по Білгород-Дністровську. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки. За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 15 серпня внаслідок нічної атаки російських безпілотників пошкоджено промисловий об’єкт. На місцях ударів виникли пожежі, за попередніми даними, люди не постраждали.

На Одещині 13 серпня російський безпілотник знову завдав удару по тепловозу Укрзалізниці. Атака сталася на тій самій ділянці, де вранці ворожий дрон поцілив у пасажирський локомотив.