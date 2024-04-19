Оккупанты ударили по Одесской области: есть повреждения припортовой инфраструктуры

Днем 19 апреля в Одессе и области прогремели взрывы. В ОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки.

Как отметил Олег Кипер, на этот раз не обошлось без повреждений. В результате российской атаки пострадала припортовая инфраструктура.

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Атака на Одесскую область

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что 19 апреля область снова оказалась под ударом врага. Россияне атаковали Одесскую область ракетами – есть повреждения и раненые.

Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован,

– написал Кипер.

Глава военной администрации призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

В Силах обороны Юга отметили, что враг продолжает методический террор.

Днем атаковал Одесскую область баллистикой, пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска ударили по припортовой инфраструктуре. К сожалению есть возгорания и пострадавшие. Информация уточняется,

– написали там.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас продолжается осмотр, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Что известно о российских ударах

Воздушные Силы в 13:46 объявили о воздушной тревоге в Одесской области Уже вскоре в городе прогремело два взрыва с приблизительным интервалом в две минуты. Была информация об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Уже в 14:09 в Одесской области произошел третий взрыв.

В 14:56 командование ПС предупредило о движении ракет в Одесскую область. После этого местные телеграм-каналы сообщили, что в области слышали взрывы. Вероятно, они были связаны с работой ПВО, ведь Силы обороны Юга отмечали, что в этот момент продолжается боевая работа.

Стоит также отметить, что россияне осуществили массированную атаку с применением дронов и ракет ночью 19 апреля. Враг выпустил по Украине 22 ракеты различных типов и 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 15 ракет. Основной целью врага стала Днепропетровская область.