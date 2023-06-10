Во многих областях тревога: в небе над Одесчиной шла боевая работа, на город падали обломки

Оккупанты снова активизировались, из-за чего в ряде областей нашего государства раздались сигналы воздушной тревоги. Впоследствии появились первые сообщения о работе систем ПВО, в частности в Одесской области, и атаке дронов.

В пятницу, 9 июня, около 23:00 на Востоке и Юге раздались сигналы предупреждения. Впоследствии тревогу объявили еще и на Севере. Подробно читайте в материале 24 Канала.

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В Одесской области – отбой тревоги.Зафиксировано, по неофициальным данным, БПЛА в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.Вероятно, одна ракета летит в сторону Одессы.Новая партия дронов двигается в сторону Запорожской, Херсонской, Николаевской и, вероятно, Полтавской областей.

00:59 Местные СМИ Одессы сообщают, что погибли 2 человека во время этой атаки дронов-камикадзе. Также появилось больше кадров, на которых видно следствие попадания в многоэтажку, вероятно, обломка БПЛА.



В Одессе обломок дрона упал на жилой дом / Фото из телеграм-каналов

Вместе с тем один из "Шахедов" мог образовать воронку на детской площадке у многоэтажки.

Воронка на детской площадке Одессы / Фото из СМИ

Воздушную тревогу снова объявили в Одесской области. Сообщают о воздушных целях, летящих в сторону области.Отбои раздались в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.Мониторинговые паблики предполагают , что "Шахеды" находятся только в воздушном пространстве Полтавщины и Днепропетровщины. В других областях, очевидно, работают разведывательные дроны окупантов.

00:35 В издании Суспільне опубликовали фото дома в Одессе, предположительно пострадавшего в результате падения обломка вражеского БПЛА.

Последствия падения обломка дрона в Одессе / Фото Суспільне



Пострадавшая во время атаки многоэтажка / Фото из телеграм-каналов

Появилась информация, что беспилотники летят в сторону Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областей.Анонимные телеграм-каналы утверждают , что угроза атаки дронов-камикадзе существует только для Одесчины. По Николаевщине – отбой, хотя из укрытий выходить не стоит. Официально об окончании опасности не сообщалось.

00:04 В ОК "Юг" констатировали, что в небе над Одесской и Николаевской идет боевая работа. Воздушные силы сбивают российские дроны иранского производства.

Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов,

– говорится в источнике.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал сохранять покой и не снимать работу ПВО.Мониторинговые группы сообщили, что целые группы вражеских беспилотников типа "Шахед" двигаются в сторону Николаевской, Запорожской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областей.

23:50 Тревога была объявлена в следующих областях:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская.

Воздушная тревога в Украине в ночь на 10 июня / Карта alerts.in.ua

Россия – террористическое государство

Враг делает все, чтобы демотивировать, утомить и просто уничтожить нас, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать безопасностью во время воздушных тревог. Только за май этого, в 2023 году, Россия атаковала Киев и область воздушными целями 17 раз.

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Оккупанты даже обстреливали гражданское население во время эвакуации людей из затопленных районов Херсонщины и Николаевщины. Как известно, целые районы этих регионов ушли под воду после взрыва Каховской ГЭС.