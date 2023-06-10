Во многих областях тревога: в небе над Одесчиной шла боевая работа, на город падали обломки
Оккупанты снова активизировались, из-за чего в ряде областей нашего государства раздались сигналы воздушной тревоги. Впоследствии появились первые сообщения о работе систем ПВО, в частности в Одесской области, и атаке дронов.
В пятницу, 9 июня, около 23:00 на Востоке и Юге раздались сигналы предупреждения. Впоследствии тревогу объявили еще и на Севере. Подробно читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми Россия снова обстреляла Украину02:07 В Одесской области – отбой тревоги.01:42 Зафиксировано, по неофициальным данным, БПЛА в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.01:37 Вероятно, одна ракета летит в сторону Одессы.01:26 Новая партия дронов двигается в сторону Запорожской, Херсонской, Николаевской и, вероятно, Полтавской областей.
00:59 Местные СМИ Одессы сообщают, что погибли 2 человека во время этой атаки дронов-камикадзе. Также появилось больше кадров, на которых видно следствие попадания в многоэтажку, вероятно, обломка БПЛА.
В Одессе обломок дрона упал на жилой дом / Фото из телеграм-каналов
Вместе с тем один из "Шахедов" мог образовать воронку на детской площадке у многоэтажки.
00:35 В издании Суспільне опубликовали фото дома в Одессе, предположительно пострадавшего в результате падения обломка вражеского БПЛА.
Пострадавшая во время атаки многоэтажка / Фото из телеграм-каналов
00:04 В ОК "Юг" констатировали, что в небе над Одесской и Николаевской идет боевая работа. Воздушные силы сбивают российские дроны иранского производства.
Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов,
– говорится в источнике.
23:50 Тревога была объявлена в следующих областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Одесская.
Россия – террористическое государство
Враг делает все, чтобы демотивировать, утомить и просто уничтожить нас, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать безопасностью во время воздушных тревог. Только за май этого, в 2023 году, Россия атаковала Киев и область воздушными целями 17 раз.
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Оккупанты даже обстреливали гражданское население во время эвакуации людей из затопленных районов Херсонщины и Николаевщины. Как известно, целые районы этих регионов ушли под воду после взрыва Каховской ГЭС.