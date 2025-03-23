Теракт в управлении полиции в Одесской области: все, что известно об взрыве 23 марта

Вечером 23 марта чрезвычайное происшествие произошло в Одесской области. Там в городе Беляевка прогремел взрыв в отделении полиции.

В последнее время в Украине участились случаи терактов в общественных местах. Так, в Ивано-Франковске россияне завербовали двух подростков, а затем взорвали их вместе со взрывчаткой недалеко от железнодорожного вокзала. Похожий инцидент произошел в Одесской области, рассказывает 24 Канал.

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Как все произошло

В воскресенье, 23 марта, около 18:00 в отделении полиции в Беляевке прогремел взрыв. Предварительно, его вызвала взрывчатка. Ее с собой принесла женщина, которая зашла в здание управления.

Взрывное устройство она держала в пакете.

В сети распространили ужасные кадры с места происшествия. На них можно увидеть большие разрушения.

Последствия подрыва в здании полиции: смотрите видео +18

Есть ли погибшие и пострадавшие

В полиции рассказали, что женщина, которая принесла взрывчатку в отделение полиции, погибла. В сети писали, что ей оторвали ноги. Также отмечалось, что есть раненые. Это трое правоохранителей. Им оказали медицинскую помощь. В СБУ уточнили, что полицейские получили лишь незначительные повреждения.

СБУ подозревает теракт

Служба безопасности Украины классифицировала взрыв в здании полиции в Одесской области как попытку теракта. Сотрудники ведомства открыли соответствующее уголовное производство.

СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.