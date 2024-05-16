В Полтаве прогремели взрывы: продолжается атака дронов-камикадзе

Поздно вечером 16 мая Полтаву всколыхнули взрывы. В области перед тем объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов"

Первый взрыв прогремел в 23:46, второй раз город содрогнулся через 5 минут. В Полтавской ОВА подтвердили: областной центр находится под ударом. Местных жителей попросили остаться в укрытиях.

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Что известно о взрывах в Полтаве

В Полтавской области воздушную тревогу объявили в 22:46. Воздушные силы предупреждали об угрозе российских дронов-камикадзе.

"Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской,

– писали военные.

Уже в 23:07 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" в Полтавской области движутся в направлении Полтавы. О взрывах в самой Полтаве сообщали корреспонденты Суспильного.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", – писали журналисты.

Второй взрыв в Полтаве прогремел около 23:45, о также писало Суспильное. В то же время Воздушные силы писали, что "Шахеды" на Полтаву движутся с севера, юга и запада. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

О ситуации со взрывами в Полтаве также высказался и глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. Он отметил, что враг атакует Полтавщину, и призвал до отбоя находиться в укрытиях.

По состоянию на 00:05 17 мая воздушная тревога в Полтавской области продолжается.

Россияне атаковали Харьков “Шахедами”

В Харькове поздно вечером 16 мая и ночью 17 мая также раздавались взрывы. Враг пустил на город свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

По предварительным данным, в самом городе прозвучало по меньшей мере 6 взрывов. Городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвали граждан оставаться в укрытиях.

Позже Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание в Холодногорском районе Харькова. По его словам, на месте возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов написал о прилете в Основянском районе города. Также он предупредил, что россияне не прекратили свой террор.