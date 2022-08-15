Минус заместители пригожина и 100 вагнеровцев-руководителей, – Гайдай о взрывах в Попасной
В оккупированной Попасной вечером 14 августа было очень "громко". Очередная порция "хлопка" подъехала на базу ЧВК "Вагнер".
Детали о взрывах в Попасной рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Это произошло в эфире национального телемарафона.
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Пока детали не будем озвучивать, но, если окажется, что более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, то это для нас уже не будет новостью,
– порадовал Гайдай.
В то же время "повара" владимира путина евгения пригожина там, скорее всего, не было. Но под удар попали его покровители.
Что известно о "хлопке" в Попасной
Журналист и блогер Денис Казанский сообщал, что из-под завалов российской базы выносят раненых и убитых вагнеровцев. Кстати, их оккупанты набирали в тюрьмах.
Интересно, что рассекретил расположение базы российский военкор, который опубликовал в сети фотографию с подписью о том, что вагнеровцы встретили его как родного.
российские СМИ сразу после взрывов сообщили, что основатель ЧВК "Вагнер" не выходит на связь, а несколько дней до этого он был в Попасной.
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Потери россиян на войне против Украины
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- 43 750 военных;
- 1827 танков;
- 4 141 боевую бронированную машину;
- 985 артиллерийских систем;
- 261 реактивную систему залпового огня;
- 136 средств ПВО;
- 233 самолета;
- 195 вертолетов;
- 787 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 187 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 3044 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 92 единицы специальной техники.
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