Взрывы в пригороде Харькова: враг запустил ракету из авиации
13 мая 2024, 16:40Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, в частности, под ударом снова оказался Харьков.
Россия начала наступление на Харьковщине несколько дней назад. Днем 13 мая стало известно о взрывах в пригороде.
Смотрите также Россия хочет вывести ядерное оружие на орбиту: что произойдет, когда она применит его в космосе
Возле Харькова прогремели взрывы
Воздушные силы перед этим предупреждали об активности вражеской тактической авиации с северо-востока. Также было известно об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.
Россия могла ударить по пригороду ракетой. Пока нет никаких официальных комментариев. Местные телеграмм-каналы пишут о дыме на месте взрыва.
Синегубов о деталях обстановки на Харьковщине
- Российские войска пытаются растянуть линию фронта во время наступления на Харьковскую область. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.
- По его словам, враг продолжает попытки наступать на нашу территорию. Атакует по Волчанскому направлению, по северу на направлении на Липцы. Наши воины врага на этих направлениях сдерживают. Отражено, только за последнее время, около 15 вражеских атак.
- Также он отметил, что продолжаются мероприятия по эвакуации населения. В Волчанске с 2500 человек осталось менее 300 жителей.