Вечерняя дискотека, от которой устал мост: в Токмаке, Михайловке и пригороде Мелитополя взрывы
Источник:Иван Федоров
На временно оккупированных территориях жарко, несмотря на зиму. Все из-за того, что туда снова приехало "Бавовнятко".
Очередная "бавовна" в оккупантов
На оккупированных территориях снова что-то взорвалось. Так, взрывы слышали по меньшей мере в трех населенных пунктах Запорожской области.
Недавно В Мелитополе горячо: более 10 громких взрывов слышали во всех районах города
О возможной эффективной работе ВСУ рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Однако он сразу и подчеркнул, что это не официальные данные. Так что о том, сколько оккупантов стали "хорошими россиянами" и какую смертоносную технику удалось уничтожить – остается только гадать.
Ждем подтверждения от Генштаба,
– написал он.
Мост устал
Отметим, что о взрывах сообщается и во вражеских телеграм-каналах. В частности, они сообщают, что прилет метко попал в мост, который объединяет Мелитополь и Константиновку.
Это также подтвердил Иван Федоров, а также подчеркнул, что этот мост – один из стратегически важных. Ведь именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.
"Холм" на мосту: видео
Как отметили сами же оккупанты, ударили наши защитники по опорам моста. А поскольку он только просел и окончательно не обзавелся дырой посредине, то россияне ожидают дальнейших ударов.
Также один из захватчиков отметил, что видел дым от взрыва и на горизонте. Так что поспешил туда, чтобы поскорее это выложить в сеть. За такую корректировку огня можно только поблагодарить.
Оккупант показал разрушение после прилета: видео
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Отметим, что Мелитополь, по словам Ивана Федорова, оккупанты признают своим главным городом на Юге и самым главным логистическим центром. Поэтому в этом направлении часто проходят атаки, чтобы выбить врага из населенного пункта. В частности, защитники уничтожили радары в Семеновке и нанесли удар по комплексу отдыха россиян.
- Также в городе возле дома, где проживает коллаборант Николай Волык, 6 декабря прогремел взрыв. Это произошло в результате попытки ликвидировать самого коллаборанта.
- 12 декабря удалось ликвидировать еще одно логово оккупантов и под Мелитополем. По предварительной информации, на момент прилета в здание учебного заведения там находились около 150 военных России. Однако отметим, что информация о потерях еще уточняется.