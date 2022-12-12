Вечерняя дискотека, от которой устал мост: в Токмаке, Михайловке и пригороде Мелитополя взрывы

На временно оккупированных территориях жарко, несмотря на зиму. Все из-за того, что туда снова приехало "Бавовнятко".

Очередная "бавовна" в оккупантов

На оккупированных территориях снова что-то взорвалось. Так, взрывы слышали по меньшей мере в трех населенных пунктах Запорожской области.

Недавно В Мелитополе горячо: более 10 громких взрывов слышали во всех районах города

О возможной эффективной работе ВСУ рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Однако он сразу и подчеркнул, что это не официальные данные. Так что о том, сколько оккупантов стали "хорошими россиянами" и какую смертоносную технику удалось уничтожить – остается только гадать.

Ждем подтверждения от Генштаба,

– написал он.

Мост устал

Отметим, что о взрывах сообщается и во вражеских телеграм-каналах. В частности, они сообщают, что прилет метко попал в мост, который объединяет Мелитополь и Константиновку.

Это также подтвердил Иван Федоров, а также подчеркнул, что этот мост – один из стратегически важных. Ведь именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.

"Холм" на мосту: видео

Как отметили сами же оккупанты, ударили наши защитники по опорам моста. А поскольку он только просел и окончательно не обзавелся дырой посредине, то россияне ожидают дальнейших ударов.

Также один из захватчиков отметил, что видел дым от взрыва и на горизонте. Так что поспешил туда, чтобы поскорее это выложить в сеть. За такую корректировку огня можно только поблагодарить.

Оккупант показал разрушение после прилета: видео

Что происходит в Мелитополе: последние новости