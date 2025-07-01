Взрывы в России и на оккупированных территориях: что известно о ночной атаке 30 июня – 1 июля

Россию и оккупированные ею украинские территории в очередной раз атаковали неизвестные БпЛА. В частности, 31 июня – 1 июля взрывы прогремели в Луганске, Донецке, Саратове и Ижевске.

Что известно о неспокойной для оккупантов ночи – взрывы, пожары, сбитые цели и ограничения в аэропортах – читайте в материале 24 Канала.

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"Ювелирная работа" по россиянам в Донецке

В понедельник, 30 июня, около 22:00 российские телеграмм-каналы написали о мощных взрывах в Донецке и области. Оккупанты заявили об атаке на металлургический комбинат 4 ракетами Storm Shadow.

Вероятно, под ударом также оказалась узловая железнодорожная станция в Ясиноватой – населенном пункте, расположенном в 24 километрах от Донецка. Отдельные паблики предполагают прилет по штабу российской армии.

Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно,

– прокомментировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Пожары в Донецке после атаки БпЛА: смотрите видео

Десятки прилетов в Луганске

Поздно вечером 30 июня взрывы также прогремели в Луганске. Оккупационные власти заявляли о работе ПВО по меньшей мере по 4 дронам.

Местные телеграмм-каналы сообщили о десятках прилетов и масштабных пожарах, в частности на НПЗ.

Логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает,

– отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Последствия прилетов в Луганске: смотрите видео

Ракетная опасность в российском тылу

Вечером 30 июня из-за возможного применения ракет сразу в нескольких регионах страны-агрессора объявили об опасности. Людей призвали оставаться дома, избегать скоплений и внимательно следить за официальными источниками информации.

Тревога добралась и городов, расположенных более чем в 600 километрах от линии соприкосновения. В частности, Ахтубинска в Астраханской области, где ввели "красный" режим, а в аэропорту "Астрахань" – временные ограничения на полеты.

К слову, неподалеку Ахтубинска расположен полигон "Капустин Яр", с которого Россия запускала "Орешник".

БпЛА атаковали Саратов и Ижевск

Утром вторника, 1 июля, неспокойно было в Саратове – город атаковали дроны. Первые два взрыва прогремели около 04:50, впоследствии – еще серия.

Кроме того, под ударом оказалось предприятие в Ижевске, куда также долетели неизвестные БПЛА. Вероятно, речь идет об электромеханическом заводе "Купол".

Прилет БпЛА в Ижевске: смотрите видео

Это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БпЛА "Гарпия-А1" для армии России,

– рассказал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Местные аэропорты приостанавливали работу – там вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как отчитались в минобороны России

Российское военное ведомство заявило, что в ночь на 1 июля над территорией страны и аннексированным Крымом якобы сбили 60 украинских беспилотников.

В частности, 16 – над Ростовской областью, 4 – над Саратовской, и по 1 – над Воронежской и Орловской областями. Ограничения на работу аэропортов вводили в Саратове, Ульяновске, Казани и Нижнекамске.