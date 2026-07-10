В России ночью раздавались взрывы: под ударом оказались важные нефтяные объекты

Ночь на 10 июля оказалась тревожной для ряда российских регионов: там раздавались взрывы, а местные жители сообщали о атаке БПЛА. В частности, под ударом оказались Краснодарский край и местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

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Какие российские объекты подверглись атаке?

На момент публикации местные власти Краснодарского края никак не комментировали ночную атаку БПЛА и удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу.

Несмотря на это, местные жители активно делятся в сети кадрами пожара на объекте.

Ночью дроны провели атаку на Ильский НПЗ: смотрите видео

Стоит отметить, что Ильский НПЗ уже неоднократно попадал под удар БПЛА, из-за чего он приостанавливал работу. Последний раз предприятие подверглось атаке буквально месяц назад.

Справка. Ильский НПЗ – один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Также 10 июля было шумно в Таганроге. Там в результате атаки БПЛА, которая длилась фактически всю ночь, загорелся портовый терминал компании "Курганнефтепродукт" (бывшая "Югтранзитсервис").

Над Таганрогом поднимается дым / Фото: Exilenova+

Согласно открытым данным, основная функция терминала – разгрузка и погрузка нефтепродуктов на морские суда.

Между тем руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил о пожаре вблизи Таганрогского авиационного колледжа имени В. М. Петлякова. Речь идет об учебном заведении, которое готовит специалистов для авиационной и машиностроительной отраслей Ростовской области.

Пожар в районе авиационного колледжа: смотрите видео

Кроме того, громко было в городе Азов Ростовской области – там после атаки возникло несколько очагов пожаров. В частности, масштабное возгорание зафиксировано на нефтебазе.

Также под ударом оказался Азовский оптико-механический завод, специализирующийся на выпуске оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входящий в состав российского оборонно-промышленного комплекса.

Пожар после атаки в Азове / Фото: Exilenova+

Напомним, удары украинских дронов по НПЗ России принесли войну в повседневную жизнь россиян. По данным Financial Times, дефицит топлива непосредственно затронул уже около 50 миллионов россиян, или 35% населения страны.

В то же время аналитики считают, что у Москвы ограниченные возможности для борьбы с топливным кризисом из-за уязвимости перед дронами.