"Может, свалим на***": в России атака дронами, взрывы дошли до Москвы

Поздно вечером 18 июля россияне начали жаловаться на взрывы в ряде городов. Они предлагают "свалить на***", потому что беспилотники долетели уже до Москвы.

Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также Самый маленький в мире авианосец: в Украине изобрели новый надводный дрон, – Forbes

Что известно о взрывах в России 18 июля?

Над Воронежем была целая серия взрывов из-за дроновых ударов. Очевидцы утверждали, что работала ПВО на севере города. Там было от двух до пяти взрывов.

Власти подтвердили атаку. Губернатор области заявил, что пострадавших нет. А информацию о разрушениях уточняют.

Тревога в Воронеже: смотрите видео

Губернатор другой области, Брянской, заявил, что там налет БПЛА, а над Брянском "очень громко".

Продолжаются пролеты БПЛА от Брянской области в сторону Калужской и Орловской областей,

– пишут российские мониторинговые каналы.

Тревога в России добралась и до Москвы. Сергей Собянин рассказал, что якобы упали обломки дрона, там работают экстренные службы.

У нас громко, но под Москвой также взрывается хорошо,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Пожар в Дмитрове под Москвой: смотрите видео

Интересно, что если полистать телеграм-канал Собянина, окажется, что дроны атаковали Москву и днем 18 июля. Утром российская столица тоже была под ударом.