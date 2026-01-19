Силы обороны поразили важные военные и топливно-энергетические объекты России
- Силы обороны Украины нанесли удары по военным и топливно-энергетическим объектам России, в частности на складе беспилотных летательных аппаратов в Луганской области и на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.
- В результате атаки на нефтебазу в Белгородской области уничтожен один и повреждены шесть резервуаров.
В ночь на 19 января Силы обороны Украины нанесли удары по военным и топливно-энергетическим объектам российского агрессора. Они находилась как на временно оккупированных территориях, так и в тылу России.
Украинские военные продолжают уничтожать российский военный потенциал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно о пораженных объектах?
На временно оккупированной территории Луганской области поражен склад беспилотных летательных аппаратов подразделения 144-й мотострелковой дивизии врага в районе населенного пункта Новокраснянка. Зафиксировано попадание в цель.
Кроме того, уточнены результаты ранее нанесенных ударов по объектам топливной инфраструктуры России. В Краснодарском крае подтверждено поражение наливного терминала нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский".
Также установлены последствия атаки ударных БпЛА по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в Белгородской области. В результате удара уничтожен один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000.
В Силах обороны отметили, что и в дальнейшем системно осуществлять меры для ослабления наступательных возможностей врага и снижения его военно-экономического потенциала с целью принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
Что известно о недавних взрывах в России?
Ночью 19 января Саратовскую область атаковали дроны. В местном аэропорту вводили ограничения. Жители Саратова отмечали, что в городе под ударом дронов оказался местный НПЗ. Он только недавно возобновил работу после предыдущей атаки.
17 января Россию атаковали почти 100 дронов, взрывы слышали в семи регионах, в том числе в Сочи. Во время атаки были ограничены работы аэропортов в Краснодаре, Саратове и Волгограде.
Украинские бойцы нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, серьезно повредив его производственные мощности. Завод отвечал за производство ударно-разведывательных беспилотников.