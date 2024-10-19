Изготавливает запчасти для "Искандеров": в СНБО подтвердили поражение завода "Кремний" в Брянске

Под утро 19 октября взрывы раздавались в российском Брянске. Власти заявляли об отражении атаки беспилотников, а местные жители рассказывали о серьезных последствиях прилета. В ЦПД подтвердили, что атакован был важный объект.

Так, сегодня в соцсетях оккупанты жаловались, что у них пылает одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России. Речь идет о заводе "Кремний" в Брянске.

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Обречен на уничтожение

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что в Брянске подвергся атаке завод "Кремний".

На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ, и российских БПЛА,

– рассказал он.

Коваленко отметил: понятное дело, что этот объект должен быть уничтожен.

Также руководитель ЦПД опубликовал видео яркой вспышки на предприятии в Брянске.

"Хлопок" в Брянске: смотрите видео

К слову, "Кремний" далеко не впервые оказывается под ударом украинских дронов. Так, известно об атаке 28 июня этого года. Зимой и осенью на предприятии тоже неоднократно происходил "хлопок".

Отметим, что 90 процентов производства на "Кремний Эл" идет в военную продукцию. Россия инвестирует в завод колоссальные суммы. Только, по официальным данным, там работают примерно 1 700 работников.