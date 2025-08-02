Ночью и утром 2 августа Россия оказалась под массированной атакой дронов. Взрывы раздавались также и на оккупированных территориях. Предварительно, под ударом находились нефтеперерабатывающие заводы.

Так, в 20 километрах от Самары ярко пылал тамошний НПЗ. Местные жители поделились кадрами пожара. Они не скрывали восторга от украинского "хлопка", передает 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов на Приморско-Ахтарск?

По данным минобороны России, над Краснодарским краем был сбит 31 дрон.

В три часа ночи мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении Приморско-Ахтарска. Местные жители в соцсетях рассказали о звуках взрывов и стрельбы. Тем временем спутники NASA зафиксировали возгорание в районе одноименного военного аэродрома, расположенного на северо-восточной окраине города.

Пожар на аэродроме "Приморско-Ахтарск" / Фото соцсети

Именно отсюда оккупанты каждую ночь запускают "Шахеды" на Украину. На аэродроме дислоцируется 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. На вооружении полка находятся штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

Также "Приморско-Ахтарск" используют для обслуживания авиации, которая участвует в атаках на Запорожском и Херсонском направлениях.

К слову, целом над Россией и оккупированными территориями 2 августа ночью обезвредили 112 беспилотников.