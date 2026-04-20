Россию атаковали более 100 дронов: есть погибший, масштабно горел порт

Россия и временно оккупированные территории в ночь на 20 апреля находились под атакой "добрых" БпЛА. Российская "певео" якобы сбила 112 дронов.

Она работала над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, а также Крыма. Об этом пишет российское минобороны.

Что известно об атаке на врага?

Власти Брянщины уверяют, что ночью над территорией области "певео" уничтожила 7 БпЛА. Как это часто отмечают в российских отчетах, пострадавших и разрушений нет, а на местах работают оперативные и экстренные службы.

Аналогичная ситуация в Калужской области, а именно в Хвастовицком округе.

А вот Краснодарскому краю перепало больше. В Туапсе заявили о массированной атаке.

Предварительно, в морском порту погиб человек, еще один – пострадал.

В порту произошел пожар, а обломками повреждены газовую трубу и остекление в ряде зданий на территории города, в частности в начальной школе, детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме.

Кстати, ранее в сети показывали видео последствий атаки на Туапсе.

Во временно оккупированном Крыму заявляли тоже о массированной атаке. Мониторинговые каналы оккупантов писали, что много дронов летело на Севастополь, обломки падали на дома.

А на утро сообщили, что ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить "профилактические мероприятия по борьбе". Говорят, что запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометания и реактивное бомбометание.

