Не только Энгельс: ночью на Россию летели более 100 дронов – какие регионы были под атакой

Ночью 20 марта на России снова было неспокойно. Местная ПВО якобы уничтожила в небе 132 "украинских" беспилотника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ, цитирующие минобороны государства-агрессора.

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Каковы последствия ночной атаки

Российское минобороны уже отчиталось о 54 сбитых дронов над Саратовской, 40 – над Воронежской, 22 – над Белгородской, 9 – над Ростовской, по 3 – над Курской областью и оккупированным Крымом, а также 1 – над Липецкой областью.

У Саратовской области могли пострадать нефтяные объекты врага в Саратове и Энгельсе. В городах звучала сирена, местные жители писали о звуках взрывов.

Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БпЛА,

– жалуется губернатор Роман Бусаргин.

В аэропортах Самары и Саратова вводили временные ограничения на движение воздушных судов, а энгельсские школьники сегодня будут учиться в дистанционном режиме.

К слову, в сети появились фото дыма в микрорайоне "3-й летный городок" вблизи военного аэродрома "Энгельс-2". Именно оттуда взлетают российские самолеты, чтобы наносить ракетные удары по территории Украины.

У Воронежской области ПВО отрабатывала в 3 районах и 2 городских округах, включая Воронеж. По словам губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, ранее Кремль в очередной раз обвинил Украину в нарушении взаимной паузы в ударах по энергетике. По словам Дмитрия Пескова, "отсутствие ее договороспособности" очевидно. Однако Владимир Зеленский заявлял – в случае нарушения Россией договоренностей, Украина будет отвечать.