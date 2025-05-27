Недоброе утро для россиян: дроны могли атаковать стратегический завод в Муроме
- Дроны могли атаковать стратегический завод в городе Муром, Владимирская область.
- На видео в соцсетях зафиксированы взрывы и пролеты беспилотников, но официальных комментариев нет.
Россия снова ощутила на себе атаку "добрых" дронов. Сообщается, что они могли атаковать Владимирскую область.
Вероятно, на этот раз перепало стратегическому заводу в городе Муром. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Муром атаковали дроны
Дроны атаковали Владимирскую область еще со вчерашнего дня.
Летели низко и утром, когда уже ясно, результат, как видим..
– пишут осинтеры.
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Говорят, что под атакой был Муромский приборостроительный завод.
Сейчас о результатах визита "добрых" дронов ничего неизвестно, российские власти молчат. Впрочем, взрывы на объекты таки раздавались.
Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Владимирскую область: смотрите видео
Между тем на видео, которые активно распространяют в соцсетях, зафиксированы громкие взрывы и пролеты беспилотников.
Осторожно, нецензурная лексика! Россию атаковали дроны: смотрите видео
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К слову, завод в Муроме производит средства зажигания боеприпасов и комплектующих и изделий для российского флота и авиации.
Напомним, что в России заявили об уничтожении 99 беспилотников, которые якобы атаковали сразу 7 областей.