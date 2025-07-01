Громкие взрывы и более двух десятков БпЛА: россияне жалуются на атаку дронов в нескольких регионах

Россияне жаловались на взрывы в ночь на 4 июля. Так, они заявляли об атаке дронов сразу на несколько регионов, среди которых Ростовская и Владимирская области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Взрывы в России

Известно, что во Владимирской области России прогремело два громких взрыва. На кадрах, которые публикуют местные паблики, видно как движутся пожарные машины.

Сообщается, что в регионе фиксируют проблемы с электроэнергией.

Ситуация после атаки дронов во Владимирской области: смотрите видео

В российских телеграмм-каналах пишут, что в городе Азов Ростовской области, вероятно, был атакован азовский оптико-механический завод. Местные сообщают о прилетах по заводу, и в целом они насчитали более 20 БПЛА.



Россияне заявляют об атаке дронов на Ростовскую область / Фото российский телеграм-канал

В то же время российские СМИ пишут, что в Ростовской области отбили ночную атаку дронов на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

К слову, россияне жаловались на атаку дронов и на Подмосковье. Российские паблики пишут, что по меньшей мере 5 дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Согласно словам очевидцев, беспилотники вроде бы летели в сторону местного завода по обработке металла.