ВСУ метко ударили по цистернам с топливом в Белгородской области: видео
К вечеру 8 сентября огромное облако дыма накрыло один из населенных пунктов в Белгородской области. Это произошло после того, как дрон атаковал площадку для хранения топлива.
В сети распространяют видео масштабного пожара в поселке Ютановка. Перед тем, как вспыхнул огонь местные жители слышали мощные взрывы.
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Ювелирный удар от ВСУ
Незадолго до 19:00 губернатор Белгородской области Гладков вынужденно объяснил причину чрезвычайной ситуации.
По его словам, ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района.
В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами осуществляется тушение пожара.
Что происходит в Ютановке: смотрите видео
Кадры последствий атаки на цистерны с горючим / Фото соцсети
К слову, СБУ атаковали склад боеприпасов в Воронежской области.