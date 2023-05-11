Беспилотники, снаряды и паника: в России взрывы в военкомате, на электроподстанции и нефтебазе

В России вечер, ночь и утро показались тревожными и громкими. Так, сообщили об атаке "украинского дрона" на военкомат в городе Стародуб, Брянской области, и о прилетах на электроподстанции в поселке Теткино Курской.

На Брянщине тревожно было еще вечером 10 мая, а в Курской области тревожные события были утром 11 мая, пишет 24 Канал. Об этом сообщили российские власти и пропагандисты.

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Что происходило на Брянщине

"Украинский беспилотник" атаковал административное здание в городе Стародуб Брянской области,

– заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заверил, что якобы никто не пострадал, и на месте работали соответствующие службы.

Украина не атакует территорию России. Украинские власти неоднократно об этом заявляли.

Один из российских телеграм-каналов написал, что якобы "украинский беспилотник" вечером 10 мая атаковал здание военкомата в Стародубе. Однако эту информацию враждебные власти не подтверждали.

Стародуб ориентировочно в 60 километрах от украинской границы: смотрите на карте

Утром 11 мая россияне написали, что якобы "украинский беспилотник" атаковал Клинцовскую нефтебазу "Брянскнефтепродукт" в Брянской области.

По данным губернатора Богомаза, пострадавших традиционно нет, повреждена бетонная основа и цистерна.

Громко было в Шебекинском городском округе

Тревожно россиянам также было в ночь на 11 мая в Шебекинском городском округе Белгородской области России. Россияне пожаловались, что слышат автоматные очереди и взрывы. Мол, на границе в Шебекинском городском округе шло сражение.

В направлении Украины слышны автоматные очереди и взрывы. Жители Шебекино говорят, что вспышки от выстрелов видны из Шебекино,

– заявили пропагандисты.

Россиянам тревожно в Шебекино: смотрите видео

Утром что-то атаковало российскую электроподстанцию в Курской области

Уже утром 11 мая прилеты прозвучали на электроподстанции в поселке Теткино Курской области. По данным россиян, было пять прилетов.

Ранним утром (11 мая – 24 Канал) со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района,

– заявил местный губернатор.

По его данным, в результате обстрела в поселке частично нарушено электроснабжение. Роман Старовойт заверил, что якобы, как только "разрешит ситуация", специалисты начнут восстановление. Однако что он понимает под словами "разрешит ситуация" Старовойт не уточнил.