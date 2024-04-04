Разрушения серьезные: неизвестные взорвали электроподстанцию в Санкт-Петербурге
Неизвестные взорвали электроподстанцию в Санкт-Петербурге. Следователи страны-агрессора открыли дело по статье "диверсия" и пытаются найти виновников.
В ночь на 3 апреля на электроподстанции в Санкт-Петербурге произошел сильный взрыв. Об этом сообщают российские издания.
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Подробности происшествия
По данным одного из российских телеграмм-каналов, в ночь на 3 апреля Красногвардейский район Петербурга обесточило. В то же время в экстренные службы позвонила женщина, которая сообщила, что перед отключением электричества слышала звуки, похожие на два сильных взрыва.
Когда полицейские и сотрудники спецслужб выехали на место происшествия, они обнаружили два поврежденных трансформатора с рваными отверстиями диаметром 10 и 20 сантиметров. На месте также работали саперы и сотрудники ФСБ.
Последствия диверсии на подстанции в Санкт-Петербурге
Предварительно, один из трансформаторов восстановлению не подлежит. Из-за происшествия в самом городе, а также в некоторых населенных пунктах Ленинградской области без электричества осталось 12 тысяч человек.
Тем временем российские следователи возбудили уголовное дело по статье "диверсия".
Последние взрывы в России
- 3 апреля в Ростове горел склад с горючим возле зернового терминала. Дым был виден из разных частей города.
- В тот же день в Подмосковье произошел взрыв на подстанции рядом с железнодорожной станцией "Подольск". В результате, несколько районов города остались без света. Также там остановился электротранспорт. Местные власти заявили, что виновато во всем якобы "короткое замыкание".
- Также в Азове, что под Ростовом, горел склад предприятия, производящего полимеры.