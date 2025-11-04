Как рассказал 24 Каналу украинский журналист, блогер и общественный деятель Дмитрий Карпенко "Апостол", военные и люди, которые получают эту информацию, – довольны ею. Говорится о сети с большим количеством участников.

Сколько платят россиянам за информацию?

По словам "Апостола", он не является сторонником работать по схеме – есть склад, туда прилетело, соответственно человек получает за это 500 долларов, 20 или 50 тысяч рублей.

Я знаю четко, какие зарплаты имеют на разных должностях в России. Если человек пишет мне о деньгах, я ему обычно предлагаю плюс одну заработную плату. Например, если он получает 200 тысяч рублей, то от меня будет иметь еще 200 тысяч – четыре раза по 50 тысяч,

– рассказал Дмитрий Карпенко.

Такая деятельность началась еще в 2023 году. Люди, которые тогда начали работать, остаются с ним до сих пор. Они понимают, что их не подставят, еще и заплатят, поэтому годами продолжают сотрудничество.

Человек получает деньги в любом виде, в котором желает, – в рублях, на карточку соседа, на свою карточку, в крипте, или может выйти на улицу и найти там пачку сигарет, в которой будет лежать 20 тысяч рублей.

Как доставляют средства?

Есть разные люди, которые умеют это делать. Например, обращается человек из Москвы или Санкт-Петербурга, говорит, что ее уволили с работы, ей нечем заняться. Ничего полезного по войне также не может рассказать, но готов выполнять простые задания.

Я даю сначала несколько простых заданий. Он подтверждает их, выполняет: фотографирует, делает что-то, а потом даю задание положить пачку сигарет с деньгами и взять оттуда несколько купюр,

– отметил "Апостол".

Желающие сотрудничать пишут со всей России, но чаще из отдаленных регионов, потому что там люди беднее. Там нет ФСБ, или она работает в "вялом" режиме.

Стоит заметить, что сейчас не так интересно, где, например, расположен НПЗ или газораспределительная станция. Эта информация есть в открытом доступе. Важно узнать, какие средства ПВО стоят на маршруте БПЛА, чтобы они не встретились, допустим, с "Панцирями". Поэтому видео, на котором снято, где стоит такое средство, является более полезным.

