Як розповів 24 Каналу український журналіст, блогер та громадський діяч Дмитро Карпенко "Апостол", військові та люди, які отримують цю інформацію, – задоволені нею. Мовиться про мережу з великою кількістю учасників.

Скільки платять росіянам за інформацію?

За словами "Апостола", він не є прихильником працювати за схемою – є склад, туди прилетіло, відповідно людина отримує за це 500 доларів, 20 чи 50 тисяч рублів.

Я знаю чітко, які зарплати мають на різних посадах у Росії. Якщо людина пише мені про гроші, я їй зазвичай пропоную плюс одну заробітну плату. Наприклад, якщо він отримує 200 тисяч рублів, то від мене буде мати ще 200 тисяч – чотири рази по 50 тисяч,

– розповів Дмитро Карпенко.

Така діяльність розпочалася ще у 2023 році. Люди, які тоді почали працювати, залишаються з ним досі. Вони розуміють, що їх не підставлять, ще й заплатять, тому роками продовжують співпрацю.

Людина отримує гроші у будь-якому вигляді, в якому бажає, – у рублях, на картку сусіда, на свою картку, у крипті, або може вийти на вулицю і знайти там пачку цигарок, в якій лежатиме 20 тисяч рублів.

Як доставляють кошти?

Є різні люди, які вміють це робити. Наприклад, звертається людина з Москви чи Санкт-Петербурга, каже, що її звільнили з роботи, вона немає чим зайнятися. Нічого корисного щодо війни також не може розповісти, але готова виконувати прості завдання.

Я даю спершу кілька простих завдань. Він підтверджує їх, виконує: фотографує, робить щось, а потім даю завдання покласти пачку цигарок з грошима і взяти звідти кілька купюр,

– зауважив "Апостол".

Охочі співпрацювати пишуть зі всієї Росії, але частіше з віддалених регіонів, тому що там люди бідніші. Там немає ФСБ, або вона працює у "млявому" режимі.

Варто зауважити, що зараз не так цікаво, де, наприклад, розташоване НПЗ чи газорозподільча станція. Ця інформація є у відкритому доступі. Важливо дізнатися, які засоби ППО стоять на маршруту БпЛА, щоб вони не зустрілися, припустимо, з "Панцирями". Тому відео, на якому знято, де стоїть такий засіб, є кориснішим.

