Под ударом снова танкеры: россияне жалуются на массированную атаку на Ростовскую область и не только

В ночь на 12 июля Россия вновь подверглась атаке дронов. В частности, над Ростовской областью было уничтожено, по имеющимся данным, более 20 БПЛА.

Без последствий не обошлось. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар.

Каковы последствия атаки?

По словам Слюсаря, обстрелу подверглись города Таганрог, Каменск-Шахтинский и близлежащие районы.

Обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885-м километре в южном направлении. Движение на этом участке перекрыто. На месте работают саперы.

Пострадавших, как утверждается, нет.

В то же время в результате атаки был поврежден танкер во время захода в Азово-Черноморский морской канал.

Возникший пожар, якобы, уже локализован. Судно было пустым.

Пострадавших также, по сообщениям, нет.

Кроме того, был нанесен удар и по Новороссийску в Краснодарском крае.

Мы можем подтвердить успешную атаку БЭК (морских дронов – 24 Канал) на танкер теневого флота в рейде у берегов порта Новороссийск,

– отметили в Supernova+.

К слову, ночью загорелся Сизранский НПЗ. Удар мог повредить одну из основных установок предприятия.