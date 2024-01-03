Россия – агрессор, Украина действует в рамках самообороны, – МИД Франции о ситуации в Белгороде
Источник:МИД Франции
В конце прошлого года Москва обвинила Украину в нанесении массированных ударов по Белгороду. В МИДе Франции подчеркнули, что Россия является государством-агрессором, а наша страна имеет право на самооборону.
Следует отметить, что 30 декабря Силы обороны и безопасности ударили именно по военным объектам в Белгороде. Разрушение гражданской инфраструктуры было вызвано непрофессиональными действиями российской ПВО.
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Реакция мира на ситуацию в Белгороде
Во французском МИД подчеркнули, что прежде всего существует государство-агрессор – и это Россия. Она терроризирует население путем умышленных ударов по гражданской инфраструктуре, нарушая международное гуманитарное право.
Франция отмечает, что Украина действует в порядке самообороны – в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может все остановить – закончить войну и покинуть территорию Украины.
Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины,
– подчеркнули в МИД Франции.
Там добавили, что это необходимое условие для восстановления крепкого мира и сохранения международного порядка, основанного на праве.
Взрывы в Белгороде: что известно
- Днем 30 декабря в российском Белгороде раздались взрывы. В спецслужбах уточнили, что украинские силы ударили по военным объектам в городе. "Хлопок" в Белгороде – это последствия постоянных обстрелов украинских городов и их мирных жителей.
- Известно о более сотню пострадавших в результате непрофессиональных действий российской ПВО в Белгороде. Российские власти заявили о 24 погибших. Оккупанты пытались списать все именно на атаку украинских спецслужб, однако на самом деле жертвы стали следствием именно действий российской армии.
- Россия сразу же цинично инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Белгороде. Следует отметить, что прямо операцией украинских Сил Обороны оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ракет и "Шахедов". Чехия отказалась присутствовать на срочном заседании.