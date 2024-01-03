Россия – агрессор, Украина действует в рамках самообороны, – МИД Франции о ситуации в Белгороде

В конце прошлого года Москва обвинила Украину в нанесении массированных ударов по Белгороду. В МИДе Франции подчеркнули, что Россия является государством-агрессором, а наша страна имеет право на самооборону.

Следует отметить, что 30 декабря Силы обороны и безопасности ударили именно по военным объектам в Белгороде. Разрушение гражданской инфраструктуры было вызвано непрофессиональными действиями российской ПВО.

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Реакция мира на ситуацию в Белгороде

Во французском МИД подчеркнули, что прежде всего существует государство-агрессор – и это Россия. Она терроризирует население путем умышленных ударов по гражданской инфраструктуре, нарушая международное гуманитарное право.

Франция отмечает, что Украина действует в порядке самообороны – в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может все остановить – закончить войну и покинуть территорию Украины.

Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины,

– подчеркнули в МИД Франции.

Там добавили, что это необходимое условие для восстановления крепкого мира и сохранения международного порядка, основанного на праве.

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