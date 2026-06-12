Путин по-прежнему верит в свой успех: аналитик рассказал, чего можно ожидать от России

Западные СМИ сообщают, что Кремль якобы может попытаться компенсировать проблемы на фронте и ухудшение экономической ситуации – новой волной атак на украинскую инфраструктуру. Вероятно, это произойдет зимой, чтобы спровоцировать в Украине гуманитарный кризис.

Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что в этих сообщениях нет ничего нового, поскольку тактика Кремля остается неизменной. Зимой 2026 года Россия уже атаковала не только энергетику, но и железную дорогу, объекты водоснабжения.

Смотрите также Проигрышная ситуация для Путина, – дипломат рассказал, как "свои" топят диктатора

Почему Владимир Путин уже проиграл эту войну?

Россияне буквально открыли «охоту» на украинские поезда. Постоянные атаки приводили к гибели железнодорожников, а также гражданских лиц. В частности, это побудило Илона Маска лишить Россию доступа к Starlink. Поэтому сегодня мы не увидим ничего нового, кроме террора.

Но мы должны быть объективными – Владимиру Путину еще нужно дожить до зимы. Его наступление на фронте провалилось, впрочем, россияне попытаются захватить хоть какие-то военные цели. Мы видим, что оккупанты ничего не достигли, поэтому должны перейти к глубокой обороне,

– заметил Юрий Богданов.

Однако проблема заключается в том, что сейчас у россиян очень плохие дела с дронами, они проигрывают в этой войне. Этот факт уже никто не может игнорировать. Украина побеждает россиян в сфере беспилотников. Конечно,, противник будет искать способы, чтобы нивелировать наше преимущество, но пока это сложно представить.

"Несмотря на это, Путин все равно будет пытаться давить дальше, что-то захватывать, объявлять об оккупации какого-то города или села – мы услышим от него еще очень много. Но при этом нужно понимать, что Владимир Путин уже проигрывает эту войну", – подчеркнул эксперт по стратегическим коммуникациям.

Как Украина существенно снизила возможности россиян: смотрите видео

Если говорить о зиме, то российскому диктатору еще нужно до нее дойти. Террор, которым пугают россияне, уже не является чем-то новым для украинцев. Учитывая это, можем надеяться, что к похолоданию у нас уже будет преимущество. Можем даже вспомнить удары Украины по России.

Если раньше наши ракеты долетали разово или только до приграничных регионов, то сейчас мы останавливаем работу ключевых предприятий на территории страны-агрессора, которые важны для ее экономики. Без этого Путин не сможет продолжать войну.

Последние удары Украины по военным объектам России

Почти каждый день поступают сообщения о новых взрывах в России и поражении критически важных предприятий. Так, 12 июня под атакой оказался Татарстан. Дроны поразили одну из крупнейших нефтехимических компаний, где производили пластик, полиэтилен и другие продукты из нефти и газа.

В этот же день подтвердился удар по химическим предприятиям в Самарской области. Эпицентром взрывов мог стать химический завод "Тольяттикаучук". Там, в частности, производят компоненты, которые затем используют в военной сфере, например, для шин или резинотехнических изделий.

Пожалуй, больше всего обсуждений вызвал удар ракетами "Фламинго" по объекту в Чебоксарах, в частности по предприятию ВНИИР "Прогресс". Его основная специализация – изготовление спутниковых систем, навигации, необходимых для создания высокоточного оружия. Без этих компонентов не могут летать "Шахеды", КАБы, свою точность теряют даже ракеты "Искандер".